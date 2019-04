Une nuée de chantiers va frapper Genève

«Des p’tits trous, encore des p’tits trous!» Qu’ils soient automobilistes, cyclistes, piétons ou usagers des transports publics, les Genevois auront souvent l’occasion de fredonner ce vieil air de Gainsbourg ces prochains mois en slalomant entre les quelque cinquante chantiers majeurs qui entraveront leurs mouvements cette année. Le Département cantonal des infrastructures les a détaillés mardi face aux médias.

De la coupure totale de l’axe de la route de Chêne cet été en deux endroits (avec interruption du 12, la principale ligne genevoise de tram) à la clôture estivale de la route de Monniaz (afin de créer un passage destiné à la petite faune), il y en a pour tous, urbains et campagnards, et c’est souvent du lourd. Juste un sale moment à passer? Même pas. Ne vous rassurez pas: c’est parti pour continuer plusieurs années.

Comment s’explique cette avalanche de travaux? «Avec plus d’un milliard de francs qui seront investis, c’est une législature de réalisation et de grands travaux, après les précédentes qui en ont certes connu aussi, mais qui ont surtout servi à la planification», résume David Favre, directeur de l’Office cantonal des transports.

Pression fédérale

«Nous devons réaliser les infrastructures prévues dans les deux premiers projets d’agglomération, faute de quoi nous perdrons les subventions», complète Cédric Joseph, son homologue à l’Office du génie civil. Explication: depuis 2007, le Canton a imaginé une foison de nouvelles infrastructures pour réformer sa mobilité engourdie sous l’égide des projets d’agglomération qui lui ont permis d’obtenir de gros financements fédéraux. Mais Genève a tardé à les réaliser, donnant priorité au chantier mammouth du CEVA lequel a accaparé une bonne partie de sa capacité d’investissement sans toujours provoquer des engorgements proportionnels à ces coûts élevés, puisque les travaux étaient en grande partie souterrains.

Or le retard pris dans les projets d’agglomération a fini par agacer Berne, qui a clairement montré sa mauvaise humeur lors de son examen du troisième projet d’agglomération, en resserrant son robinet à subsides. Ceux-ci ne sont pas garantis ad aeternam: les objets des deux premières générations de projets d’agglomération doivent être mis en service au plus tard en 2025, faute de quoi la manne fédérale sera perdue. Après sept ans de pause sur le sol cantonal, l’extension du réseau de tram vient de reprendre du côté de Bernex alors qu’on va inaugurer celui d’Annemasse.

En parallèle, si le chantier du CEVA touche à sa fin, il occasionne des travaux annexes en surface. Citons l’énorme chantier destiné à améliorer l’alimentation électrique des CFF qui balafre la Rive droite de Chambésy à Châtelaine.

Fièvre bitumineuse

Il y a aussi la création d’interfaces et une réorganisation des transports locaux autour des gares. Les deux ans de travaux que la région de Thônex va affronter dans le secteur du chemin de la Mousse et de la route de Jussy visent, entre autres, à créer des couloirs réservés aux bus, couplés à un maintien du trafic privé à proximité de la gare de Chêne-Bourg. Ces réfections routières ont aussi pour but de préparer le raccordement au nouveau quartier des Communaux d’Ambilly où 670 logements neufs recevront leurs premiers habitants dès le printemps 2021. C’est une autre explication à la fièvre bitumineuse actuelle: Genève s’est mis à produire des habitations à un rythme inédit depuis quatre décennies. Les chantiers ne sont ainsi pas tous liés aux infrastructures de mobilité. Nombreux sont par exemple ceux qui visent à rénover les réseaux souterrains. Exemple à la rue de Carouge où les très longs travaux qui s’annoncent affecteront surtout les trottoirs: même les piétons paieront leur écot aux chantiers!

À cela s’ajoutent l’entretien usuel des chaussées et leur revêtement par des enrobés phonoabsorbants, afin de modérer le vacarme du trafic. Ces travaux qui se concentrent sur la belle saison afin de profiter de la relative accalmie du trafic et des bonnes conditions météorologiques.

Des arbitrages compliqués

A-t-on vraiment tout fait pour réduire les nuisances? Les responsables cantonaux, qui disposent depuis 2011 d’une plateforme de coordination spécialisée, assurent avoir fait le maximum, dans un contexte compliqué, nécessitant de nombreux arbitrages. On peut ainsi choisir de limiter les nuisances en se livrant à des opérations coups de poing, concentrant les travaux sur une brève période. Mais cela nécessite une fermeture totale du site et des impacts sur la mobilité qui deviennent parfois si massifs qu’ils n’en sont plus admissibles. D’où la nécessité, dans certains cas, d’étaler les chantiers dans le temps, au risque de les voir s’éterniser.

Ne devrait-on pas travailler de nuit ou le week-end pour minimiser les embarras? Cela n’est possible que par dérogation. Il y a les impératifs sociaux et aussi la nécessité de veiller au voisinage.

Un horizon bâtisseur

Le canton n’en a pas fini de composer avec les marteaux-piqueurs et autres tractopelles. La liste des chantiers qui s’ouvriront durant la suite de la décennie (d’ici à 2023) est encore longue. Le tram 15 sera étendu d’abord en direction de la ZIPLO, puis de Saint-Julien avant d’étirer son autre extrémité en direction du Grand-Saconnex. On aménagera des lignes de bus performantes vers les Grands-Esserts (Veyrier), les Communaux d’Ambilly (sur l’axe de Frontenex) et Vernier. Cette commune verra naître une nouvelle jonction autoroutière (au lieu-dit Canada) couplée à un barreau routier ralliant la zone industrielle. Les nouveaux quartiers de Bernex nécessiteront eux aussi leur coulée de bitume. L’autoroute sera élargie entre l’aéroport et le Vengeron. Les responsables ne l’ont pas évoqué mardi, mais la législature suivante sera elle aussi mouvementée: dès 2024, on bâtira l’extension de la gare Cornavin, jusqu’en 2031.

Une recette miracle pour s’en sortir? «Le Léman Express amène un changement de paradigme et une belle offre de mobilité aux Genevois», rappelle Cédric Joseph. Le réseau ferré régional qui sera mis en service le 15 décembre a une grande qualité: il doit circuler sans entraves à travers l’agglomération à une vitesse commerciale estimée à 50 km/h.

Des nouveaux moyens pour s’informer

Au vu des embarras annoncés, le moment est bien choisi. L’État vient de mettre au goût du jour son site Info-Mobilité, qui permet aux usagers de se préparer aux embûches parsemant leur chemin. La précédente version accusait déjà une quinzaine d’années d’âge. Disponible en tant que site web ainsi que comme application utilisable sur Apple et Android, son avatar rénové offre désormais, en plus d’une signalétique colorée des tronçons routiers plus ou moins saturés, une estimation des temps de parcours. Pour ce faire, le Canton a acquis les données que le concepteur de GPS Tom-Tom collecte chez ses propres utilisateurs. «Seuls les tronçons principaux sont indiqués, précise Jean-Luc Bourget, directeur de la signalisation. On ne donne pas le réseau de quartier, pour éviter que les usagers s’y engouffrent.»

On peut afficher à l’écran les gros chantiers, qui y seront placés quinze jours à l’avance. Une description sommaire est donnée ainsi qu’un lien vers une fiche détaillée.

On peut enfin accéder aux données des parkings publics ainsi que de certains de leurs homologues privés, afin de vérifier leur taux de remplissage. Les utilisateurs reçoivent des notifications en cas d’accident ou de manifestations.

www.https://ge.ch/terinfomobilite/.24heures.ch

(24 heures)