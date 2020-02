Une plainte est déposée contre l'évêque Morerod

L'Association suisse des libres-penseurs dépose une dénonciation contre l'évêque Charles Morerod pour entrave à l'action pénale. La plainte s'inscrit dans le contexte de l'affaire du curé de la cathédrale de Fribourg soupçonné d'abus sexuels.

L'action repose sur le fait que l'évêque a été informé en 2011 par une organisation d'aide aux victimes des agressions sexuelles d'un prêtre catholique qui était sous son autorité. L'infraction d'entrave à l'action pénale est réalisée à condition qu'il puisse être confirmé que ce transfert d'informations a effectivement eu lieu, a indiqué mardi l'association dans un communiqué.

«Mécanismes défaillants»

Avec la dénonciation pénale, les Libres-Penseurs «veulent assurer que les autorités chargées de l'enquête passent à l'action et examinent sérieusement si l'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg était fautif. «L'Eglise ne doit plus se comporter comme un Etat dans l'Etat et protéger les auteurs présumés contre l'accès des autorités exécutives», estiment-ils.

L'enquête interne du diocèse «concernant la non-divulgation d'informations, le manque de jugement et la disparition de documents» ne suffit pas, précise le communiqué. L'association relève encore que «les mécanismes de contrôle de l'Eglise sont absents ou défaillants«, d'où la nécessité de voir l'Etat» devenir plus actif" dans les cas de dissimulation systématique des cas d'abus dans les rangs de l'Église catholique romaine. (ats/nxp)