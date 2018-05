Une première populaire de l'autre côté du Léman

Quelque 2000 passagers ont pu embarquer sur les six bateaux Belle Epoque de la compagnie qui ont évolué sur le Léman. Après 45 minutes de chorégraphie au large, le spectacle s'est poursuivi aux abords des quais pour le plus grand bonheur des spectateurs, écrit la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) dans un communiqué. Au total, la parade a duré une heure trente et s'est terminée par un concert de coups de sifflets des bateaux en parade.

Cette édition unique a rassemblé six des huit bateaux que compte la flotte Belle Epoque de la CGN. A savoir, le Montreux, la Suisse, l'Italie, le Vevey, le Savoie et le Simplon. Ce dernier bateau a été entièrement repeint extérieurement l'hiver dernier. Il a été mis à l'honneur durant la parade, dont la chorégraphie a été imaginée par le premier capitaine Olivier Chenaux qui l'a dirigée dimanche, aux commandes du Simplon.

Evian en fête

Lancée en 1995, la manifestation n'avait encore jamais pris ses quartiers dans les eaux françaises. Elle a été organisée cette année en partenariat avec la manifestation FestiLéman, qui propose de nombreux stands et animations à Evian.

L'an dernier à Cully (VD), l'événement avait attiré 2200 personnes à bord et plus de 11'000 sur les quais. La prochaine édition aura lieu le 19 mai 2019, dans un lieu encore tenu secret. (ats/nxp)