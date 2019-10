Une réunion pour le droit des femmes à Genève

Genève accueille mardi et mercredi une réunion préparatoire dédiée à l'examen global de la Déclaration et du Programme d'action de Pékin en faveur de l'égalité et les droits des femmes. La conférence sera co-présidée par la secrétaire d'Etat aux affaires étrangères Pascale Baeriswyl.

La réunion de Genève est organisée dans le cadre de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. Des séances sont également prévues dans les quatre autres régions du monde, a indiqué lundi le Département fédéral des affaires étrangères. Le 25e anniversaire de l'adoption du programme de Pékin sera célébré en mars 2020 au siège des Nations Unies à New York.

Débats divers et variés

Les Etats membres de la Commission présenteront leur expérience dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'action de Beijing. Les débats porteront sur l'éducation, la violence, les conflits armés, l'autonomie économique, la participation aux processus décisionnels ou la protection de l'environnement du point de vue des femmes.

La Suisse mettra en avant son engagement en faveur de l'égalité des salaires et de la lutte contre la violence domestique. Elle présentera un projet des cantons francophones sur l'égalité à l'école. En outre, elle animera différents modules du programme officiel et organisera des manifestations parallèles.

La délégation suisse sera conduite par Sylvie Durrer, directrice du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, et par Didier Chambovey, ambassadeur extraordinaire auprès de l'OMC et de l'AELE. Mme Baeriswyl mènera des entretiens bilatéraux avec des représentantes de haut rang de différents Etats ainsi que de responsables de l'ONU. (ats/nxp)