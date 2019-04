Une start-up romande décolle grâce à la messagerie Gmail

C’est la jeune pousse qui fait parler d’elle dans les milieux économiques romands. Celle qui commence à se sentir à l’étroit dans l’incubateur genevois dédié aux entreprises technologiques et innovantes à Plan-les-Ouates. La start-up qui a bénéficié au début d’avril d’une levée de fonds à sept chiffres (le montant exact n’est pas communiqué). Gmelius SA, qui employait une demi-douzaine de geeks il y a quelques mois, compte aujourd’hui treize collaborateurs et prévoit d’en recenser en tout cas 25 en décembre.

Difficile de décrire l’animal. Son fondateur, Florian Bersier, évoque «un CRM (ndlr: customer relationship management) collaboratif intégré à Gmail, qui permet de gérer l’ensemble des étapes d’une relation client avec son équipe depuis l’outil le plus utilisé en entreprise: sa boîte Gmail».

Centraliser les données

Un service qui unit sur un seul onglet les canaux de communication et de gestion, toujours plus nombreux, de Slack à Salesforce. «Notre solution permet de centraliser les données de nos clients et d’éviter la dispersion de leur communication interne, rendant la collaboration au sein de l’entreprise plus transparente et facile», ajoute l’entrepreneur.

Florian Bersier admet avoir de la peine à présenter en termes simples son bébé. Parmi les profils qu’il recrute, il cherche d’ailleurs un vendeur.

Ce dernier parlera certainement d’une «réinvention de notre e-mail», d’un «courriel 4.0» par le biais duquel «votre boîte mail devient votre espace de travail», d’une extension clé de la communication sur internet. Le logiciel de Gmelius se superpose sur les comptes Gmail des clients et les stimule avec une série de fonctionnalités, du suivi automatique de conversations grâce à un assistant virtuel à la transformation d’e-mails en tâches collaboratives, en passant par des chablons de textes élaborés.

Plusieurs grands clients

Gmelius a jusqu’à présent surtout été prisé des multinationales (parmi elles, on peut citer Uber ou Spotify) et des grosses agences, dans l’immobilier, le marketing et la finance. Des grands clients, mais en nombre limité.

Les PME de toutes sortes s’intéressent désormais à Gmelius. «Le marché est en plein boom, surtout aux États-Unis, où se trouvent les trois quarts de nos 148'000 utilisateurs actifs», indique Florian Bersier, qui glisse que l’entreprise doit ouvrir avant la fin de l’année un bureau outre-Atlantique.

Bricolé dans sa chambre

Ce service informatique, le Genevois l’a d’abord bricolé dans sa chambre d’étudiant, en 2015, en marge de son doctorat à Oxford. Pour mieux communiquer sur sa thèse et faciliter la gestion de ses recherches avec d’autres universitaires du globe. L’outil parfait n’existait pas quand bien même les instruments pour le créer avaient été conçus. Il s’est attelé donc à le façonner, au gré des lignes de code.

C’est à son retour dans le canton de Genève que Florian Bersier a transformé l’essai: il a fondé Gmelius SA, en 2016, avec l’aide de la Fongit, chez qui il est allé toquer. Pour le démarrage, le jeune entrepreneur a puisé dans ses propres économies. Le modèle de Gmelius est «freemium»: si l’offre de base est gratuite, d’autres plus-values sont payantes.

«Des talents à Genève»

L’entreprise a noué rapidement avec les chiffres noirs, ce qui a permis à son fondateur de recruter ses premiers collègues. Un «cercle vertueux», selon lui, car l’offre s’est affinée au gré des nouveaux employés. Quant à la concurrence, elle serait fragmentée. Florian Bersier a choisi de monter sa société à Genève car c’est la ville de son enfance. «Il y a des talents ici, entre l’EPFL, l’UNIGE et les ingénieurs de France. En Suisse, on bénéficie de lois attractives en termes de protection de données», relève-t-il.

Plusieurs investisseurs ont misé sur cette pépite le 4 avril, dont ACE Investment Partners, Fongit Seed Invest et le groupe helvétique Swiss ICT Investor Club. Environ 1,5 milliard de personnes sont inscrites sur Gmail et un nombre grandissant d’entreprises utilisent cette plateforme de Google, le terrain de jeu de Gmelius. (24 heures)