[VIDÉO] Bravant grèves et tags, le Léman Express a démarré en fête

On l’aura attendu plus d’un siècle et il est parti pile à l’heure, à la minute près. À 5h04 dimanche matin, le premier convoi du réseau complet du Léman Express a quitté la gare de Coppet en direction d’Annemasse, d’où partait une minute plus tard un train circulant en sens inverse, escorté par rien moins qu’un hélicoptère en raison des conflits sociaux qu’affronte actuellement la France.

Avant même le départ de la double rame Stadler Flirt, la station vaudoise était en proie à une animation inhabituelle. Croissant ou café à la main, godet de blanc pour certains, une bonne centaines de personnes se saluaient, s’avouant de très courtes nuits. Parmi elles, beaucoup de figures connues du petit monde helvétique des transports, des élus, mais aussi des passionnés de chemin de fer ou des curieux, conscients de vivre un moment clé pour la région. En cette heure très matinale, on croisait même de «vrais» passagers...

En tête de train, on croise ce couple de Lausannois. Ils ont quitté la capitale vaudoise en voiture à 3 h 30 pour être à bord. «On se réjouit pour les Genevois qu’ils disposent enfin d’un moyen de transport performant, comme les Lausannois en ont un avec le M2, témoigne Jacques. Ce matin, on ira aussi loin que la grève le permettra et on rentrera quand on pourra. Nous avons des enfants et petits-enfants à Genève, on utilisera donc souvent le Léman Express!»

Le gâteau comble agréablement le creux dans l'estomac des premiers passagers arrivés à Cornavin. Image: Laurent Guiraud

Du monde un dimanche matin avant 6:00 à Genève Cornavin pour partager un immense gâteau représentant le train #Lemanexpress pic.twitter.com/zMJgijDAB7 — JeanCharles Kohlhaas (@JCKohlhaas) December 15, 2019

«Il faut fêter les événements historiques!» Celui qui le dit est venu d’encore plus loin, de Berne. C’est le directeur exécutif des CFF, Andreas Meyer. Le dirigeant se dit fier du travail de ses équipes et évoque les soucis du jour. À commencer par les tags sprayés sur le train inaugural durant la nuit, à l’image de ce qui est arrivé quelques jours plus tôt à une rame française basée à Annemasse. Et la grève: un train sur deux rebroussera à Chêne-Bourg. «Nous ferons du pas à pas avec nos amis français.»

Directeur de la région ouest, Alain Barbey ne redoute pas trop les dégâts d’image dus au mouvement social en cours. «Il n’y a pas d’impact sur la circulation en Suisse. Et les Genevois savent bien qu’il y a des grèves en France, qu’on doit faire avec.»

«Au delà de la grève, il faudra voir sur le long terme le niveau de service que la SNCF parviendra à fournir sur le réseau de Haute-Savoie, c’est l’un des facteurs qui détermineront le succès du Léman Express», pronostique un autre éminent passager, le sociologue de la mobilité Vincent Kaufmann.

Des curieux sont venus en famille pour emprunter le tout premier convoi à quitter Coppet à 5h04. Image: Laurent Guiraud

On aperçoit des torches par la fenêtre, puis des personnages en costumes historiques. On est en train d’arriver à Cornavin où la Compagnie de 1602 assure un accueil à la fois coloré et solennel dans les roulements de tambour.

Sur le même quai, le premier train venu d’Annemasse vient tout juste d’accoster, chargé de responsables tant français que suisses (c’est notamment ce convoi qu’a choisi le conseiller d’État Serge Dal Busco), mais aussi d’habitants, venus en masse. On croise notamment l’adjointe au maire de Thonon, Astrid Baud-Roche, qui préside par ailleurs le groupement chargé du développement des transports transfrontaliers. «J’ai pleuré en en arrivant, admet-elle. On travaille si dur depuis si longtemps! Depuis 2004, pour ma part.»

Il est 5h30 du matin et le quai, noir de monde, commence à se déverser en direction du hall central. Un petit déjeuner y est servi sous la forme d’un gigantesque gâteau figurant une rame du Léman Express.

«Des réglages à faire»

Il n’empêche qu’avec ce premier périple, on n’a pas encore emprunté le moindre centimètre de la nouvelle liaison CEVA (pour rappel, Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse) qui s’ouvre au trafic général en ce dimanche. On poursuit donc le voyage. Reste à savoir quel train choisir pour rallier Annemasse. À ce titre, les panneaux en gare et l’application CFF pour smartphone livrent des renseignements parfaitement contradictoires.

On se retrouve dans un train qui aura au final Chêne-Bourg pour terminus, comme le murmure de façon inaudible une annonce à bord puis le confirme de façon tonitruante une vocifération des hauts-parleurs sur le quai. Voilà qui laisse l'impression d’avoir inauguré le CEVCB – imprononçable – et qui confirme une phrase souvent entendue: «Il y aura encore des réglages à faire, c’est sûr», nous disait encore vingt minutes plus tôt Mario Werren, le directeur de la société binationale Lémanis, gestionnaire du réseau.

En rade dans la station chênoise, on converse avec deux Annemassiennes sur le chemin du retour. Quelles que soient les grèves et autres galères, elles sont heureuses de disposer d’un moyen de transport performant pour gagner Genève, une épreuve à laquelle elles avaient eu tendance à renoncer dernièrement tant l’expédition en bus 61, généralement bondé, pouvait s’avérer dissuasive.

Annemasse la rouge

À Annemasse, l’accueil est militant. Banderoles et tracts à la main, les délégués de la CGT et Sud Rail sont à pied d’œuvre. Le ton monte entre un syndicaliste et une usagère, lassée des galères. Côté syndical, on prédit que la grogne des aiguilleurs devrait monter d’un cran lundi, empêchant encore plus de trains de rouler, mais aussi qu’une nouvelle prise de contact avec l’entreprise devrait avoir lieu.

En attendant, l’ambiance est crispée: «On subit des pressions, indique Philippe Gauthier, délégué de Sud Rail. Un huissier de justice est présent et il note tout.» Dans la gare haut-savoyarde, le litige national sur la question des retraites se superpose à des revendications locales concernant la rémunération des cheminots dans une région où le coût de la vie est cher.

À 17 h, Lémanis publiera ses prévisions de circulation pour lundi. Le Léman Express est né, pour le meilleur et pour le pire.

