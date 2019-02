[VIDÉO] Le plus grand stand de tir souterrain de Suisse ouvre à Genève

Loi pour limiter un hobby qui séduit

Le durcissement de la loi sur les armes est soumis à votation le 19 mai. Prévu pour s’aligner sur les dispositions de l’Union européenne, le nouveau texte vise principalement l’acquisition d’engins semi-automatiques tels que les fusils d’assaut. Ceux qui voudront s’en procurer devront désormais être affiliés à une association de tir ou démontrer après cinq ans, puis dix ans, qu’ils pratiquent le tir. Cette dernière disposition pourrait profiter aux stands de tir.

Les opposants craignent une directive évolutive et que ce durcissement ouvre la porte à d’autres. Pour eux, à moyen terme, c’est le droit de posséder une arme qui sera remis en cause.



Cette votation s’inscrit dans un contexte qui voit les Suisses être toujours plus attachés à la possession d’armes. Les demandes de permis d’acquisition sont en constante évolution, d’après les dernières estimations. Avec entre 2,3 et 3,4 millions d’armes en circulation, la Suisse figure parmi les pays les plus équipés du monde. La Fédération suisse de tir indique bien se porter et dit recenser 130 000 tireurs pour 58 100 adhérents, d’après ses derniers calculs. Si les autorités se veulent peu disertes sur le sujet, les milieux pro-armes confirment cet engouement. «Nous le voyons au quotidien et les armuriers nous le confirment, il y a de plus en plus de personnes intéressées», explique Robin Udry, secrétaire général de ProTell.



D’après les spécialistes interrogés, les populations qui montrent un intérêt accru sont les femmes et les habitants des villes. «Les femmes représentent environ la moitié de notre clientèle», explique Michel Bonhomme, du Swiss Gun Center. Et de plus en plus de travailleurs sont intéressés par le fait de descendre des cibles après le bureau. La pratique «loisir» remplace peu à peu le tir de répétition, selon l’Office genevois des affaires militaires. Le nombre de tireurs suit en effet la baisse constante des effectifs de l’armée.