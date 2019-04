Vaste enquête sur la police genevoise, syndicat inquiet

L’enquête pour corruption qui secoue la police genevoise crée un certain malaise dans les rangs syndicaux. Mercredi, le Syndicat de la police judiciaire (SPJ) confirme, dans un communiqué, avoir été sollicité par de nombreux membres à ce sujet, «des interrogations et des préoccupations légitimes que nous partageons». Le SPJ précise d’emblée qu’il ne se prononcera pas sur le fond «de cette possible affaire, dont il ne connaît pas les tenants et aboutissants».

Rappelons que l’Inspection générale des services (IGS), à savoir la police des polices, enquête sur des soupçons de corruption, violation du secret de fonction et acceptation d’un avantage. Les investigations sont menées sous la conduite du Ministère public. Un patron actif dans le milieu de la prostitution est suspecté d’avoir bénéficié de nombreux passe-droits de la part de membres des forces de l’ordre, de la police judiciaire ou en uniforme et aussi de policiers municipaux.

Le syndicat des inspecteurs relève ensuite «que si les faits rapportés devaient se confirmer – ce que seule la justice est en mesure de déterminer – alors nous faudra-t-il surmonter, ensemble, leur gravité et tirer les enseignements de la situation, notamment quant aux causes, pour ensuite tout mettre en œuvre afin que cela ne puisse plus se reproduire. Sans tabous.»

Les syndicats s’engageront dans cet effort, avec humilité et abnégation, promet le SPJ: «C’est aussi cela, notre devoir et notre responsabilité. Avec en ligne de mire un seul objectif: la poursuite des missions de la police. Nous ne devons ni minimiser, ni banaliser la gravité de tels faits qui – si avérés – discréditent de façon injuste le travail qu’au quotidien, des milliers de policiers dévoués et consciencieux continuent à mener, au service des citoyens.»

Et les représentants syndicaux de s’inquiéter de l’atteinte portée à l’image de la profession. «La majorité de femmes et d’hommes intègres et engagés mérite toujours votre confiance et votre soutien. Confiance que le Ministère public a d’ailleurs été le premier à renouveler, puisque à en croire les médias, il aurait confié cette enquête sensible aux services de police. Confiance également réitérée hier par le conseiller d’État en charge de la Sécurité.»

(24 heures)