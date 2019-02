Vidéos: Près d'un millier de gilets jaunes réunis devant l'ONU

Ce mercredi matin, près d'un millier «gilets jaunes» venus de France et de Suisse ont occupé la place des Nations pour manifester devant l'ONU, comme annoncé en début de semaine. Le rassemblement, autorisé par le Département de la sécurité mardi, se voulait pacifiste. Il l'a été.

La manifestation s'est déroulée entre 10h du matin et midi et a visé trois objectifs: rendre hommage aux personnes tuées ou blessées durant les mobilisations des «gilets jaunes», dénoncer les violences policières et, enfin, montrer que le mouvement est capable de sortir des frontières pour porter ses revendications sur la scène internationale. La police, elle, parle plutôt de 500 à 600 participants.

Nicolas Mollier, l'organisateur de la manif, explique ses objectifs:

Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police genevoise:

Un manifestant blessé lors d'une manif de gilets jaunes témoigne:

Une Suissesse gilet jaune explique le soutien helvétique au mouvement français:

Résumé de la manif en tweets

L’organisateur du rassemblement #GiletsJaunes à Genève aurait été reçu par des représentants de l’#ONU pic.twitter.com/msVeprqtN2 — Tribune de Genève (@tdgch) 20 février 2019

#GiletsJaunes à #Genève: il est 12h05, le rassemblement touche à sa fin, les participants commencent à quitter par petits groupes la place des Nations. Aucun incident à signaler pour l’heure, la manifestation s’est déroulée dans le calme. pic.twitter.com/Wek0hxRC7t — Tribune de Genève (@tdgch) 20 février 2019

#GiletsJaunes à #Genève: sur la place des Nations, les orateurs se succèdent pour dénoncer un capitalisme exacerbé ou pour témoigner de leur situation difficile. pic.twitter.com/q3ec3pbNsP — Tribune de Genève (@tdgch) 20 février 2019

Plus d’un demi-millier de #GiletsJaunes ont répondu à l’appel à manifester devant l’#ONU à #Genève ce mercredi matin. La manifestation, qui s’est déroulée dans le calme, devrait se terminer vers midi. pic.twitter.com/QTvTBO6UKh — Tribune de Genève (@tdgch) 20 février 2019

Nicolas Mollier, organisateur du rassemblement à #Genève énumère les victimes #GiletsJaunes. Une minute de silence est demandée pic.twitter.com/0Xt9C3VDAv — Tribune de Genève (@tdgch) 20 février 2019

#GiletsJaunes à #Genève: une des revendications des manifestants, l’organisation en France d’un référendum d’initiative citoyenne (#RIC). Retrouvez plus d’images et nos vidéos ici ???? https://t.co/OOK0sBYSPF pic.twitter.com/tumI8xqe4d — Tribune de Genève (@tdgch) 20 février 2019

#GiletsJaunes à #Genève: les manifestants réalisent une chaîne humaine autour de la place des Nations, devant l’#ONU pic.twitter.com/br6a0Y05Fj — Tribune de Genève (@tdgch) 20 février 2019

#GiletsJaunes à #Genève: plusieurs centaines de personnes sont venues ce mercredi matin devant l’#ONU pour notamment dénoncer les violences policières dont sont victimes les manifestants depuis le début du mouvement en novembre dernier pic.twitter.com/ByXiDvhuIy — Tribune de Genève (@tdgch) 20 février 2019

#GiletsJaunes à #Genève: la manifestation autorisée ce mercredi matin doit avoir lieu entre 10h et midi devant l’#ONU. Elle se veut pacifiste. Plusieurs milliers de participants ont été annoncés. Pour le moment, ils sont plus d’une centaine. pic.twitter.com/V2QqTRT0NB — Tribune de Genève (@tdgch) 20 février 2019

#GENÈVE Vers 9h, ce mercredi matin, plus d’une centaine de #giletsjaunes français sont déjà réunis sur la place des Nations. Le trafic alentour n’est pour l’heure pas perturbé et la présence policière des plus discrètes. pic.twitter.com/d3fp8SlThg — Tribune de Genève (@tdgch) 20 février 2019

(24 heures)