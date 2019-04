Vingt ans de prison pour l’assassin de la petite Semhar

La défense n’a pas été entendue, qui réclamait l’acquittement de son client; le Ministère public, non plus, qui demandait que le prévenu soit condamné à la prison à vie. La Chambre d’appel et de révision de Genève a donc confirmé le dispositif du premier jugement prononcé en juin 2018 et renvoyé l’assassin de la petite Semhar en prison pour vingt ans, une peine privative de liberté assortie d’une mesure d’internement ordinaire.

Laquelle mesure est justifiée pour les mêmes motifs que précédemment, à savoir le trouble mental chronique de cet homme de 43 ans, souffrant de «sadisme sexuel», décrit par les experts comme un individu dangereux, présentant un risque de récidive élevé, enfermé qu’il est dans son déni, n’ayant toujours pas reconnu les faits qui lui valent aujourd’hui d’être condamné une deuxième fois.

La salle d’audience était pleine comme elle l’avait déjà été l’été dernier. Plus de 50 personnes, comptées une à une avant de pouvoir entrer. Une bonne trentaine, n’ayant pas trouvé de place à l’intérieur, attendait dans le couloir. Pour la circonstance, la présence policière avait été renforcée.

«Je ressens une émotion, car cela fait bientôt 7 ans que je porte la famille et suis la petite voix de Semhar. Elle a été entendue!»

On ignore à ce stade si les défenseurs, Me Spira et Hayat, dont l’appel a été rejeté, feront recours devant le Tribunal fédéral. La lourdeur de la peine, confirmée en deuxième instance, les y encourage à nouveau. Quant à l’avocat de la partie civile, Me Robert Assaël, il s’est exprimé au nom des parents: «Je ressens une émotion, car cela fait bientôt 7 ans que je porte la famille et suis la petite voix de Semhar. Elle a été entendue! C’est un soulagement pour la famille, même si cet arrêt ne la fera pas revenir.»

Il ajoute: «La Cour a rendu un arrêt solide et très bien motivé, dénotant une parfaite connaissance de la procédure. Elle a balayé la version fantaisiste du prévenu et a relevé l’extrême atrocité de ses actes.» L’homme est reparti entre deux gendarmes. La salle est restée silencieuse, respectant les consignes de la présidente, qui avait annoncé qu’elle ferait évacuer à la première manifestation. (24 heures)