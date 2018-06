Visite du pape: une matinée sans encombre

Circulation fluide sur l’autoroute et pas de fidèles au secteur arrivée de l’aéroport. A peine croise-t-on Monseigneur Morerod marchant d’un bon pas. Il cherche l’entrée de la salle où aura lieu la réception protocolaire. «J’ai un peu le trac, dit-il. Bien sûr, j’ai déjà rencontré le pape, mais jamais aussi longtemps.»

Le message est visiblement passé: le pape ne se mêlera pas à la foule à l’aéroport, rien ne sert de l’attendre comme on attend un proche de retour de voyage.

Quand son avion atterrit, à 10h, quelques fidèles et des journalistes sont postés au restaurant de l’aéroport. Mais pour l’apercevoir, mieux vaut se connecter aux chaînes des télévision qui diffusent l’événement. Puis, l’impressionnant convoi parade sur la piste d’atterrissage, jusqu’au secteur fret.

On s’attendait à l’apocalypse sur les routes genevoises et dans les transports, c’est en réalité le calme plat dans les minutes qui suivent l’arrivée du pape François à Genève. A l’heure où il est attendu au Centre œcuménique, pas de voitures encolonnées ni bus à l’arrêt dans le secteur. Quelques restrictions de circulation, mais pas de mauvaise humeur. «Pas encore», ironise un chauffeur de taxi.

Au sommet de la route de Ferney, quelques fidèles patientent et espèrent qu’il passera sous leurs yeux. Beaucoup de policiers et de gardes du corps. Face à l’entrée principale du bâtiment, les forces de l’ordre font durer le suspens. «On ne sait pas s’il passera par ici».

Puis, à 11h03 le voici. Assis à l’arrière de la Fiat Tipo, fenêtre ouverte, le pape sourit et salue ceux qui l’attendent. Quand le convoi s’arrête devant le Centre œcuménique, il prend le temps de se tourner et de saluer la foule. Public comblé et ému. Certains montrent la chair de poule sur leurs avant-bras.

Le pape était attendu au centre œcuménique pour une messe, avant un repas à Bossey et la messe à Palexpo.