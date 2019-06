Voyages en avion à limiter pour la fonction publique

Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mercredi de limiter les voyages en avion pour l'administration cantonale et lors de voyages d'études. Il a adouci la motion de la Verte Clarence Chollet qui demandait une interdiction.

Dans sa motion, la députée voulait interdire, sauf cas exceptionnels et dûment justifiés, le recours à l'avion pour les distances inférieures à 1200 kilomètres. «Les voyages en avion de l'administration sont extrêmement rares. Le texte de la motion est trop rigide et absolu. Parfois un voyage éclair est nécessaire, notamment au Service de l'économie pour sauver des emplois», a déclaré le conseiller d'Etat Alain Ribaux.

L'amendement du Conseil d'Etat a été accepté par le Grand Conseil. Il propose «de réglementer de manière stricte et systématique la question des déplacements en avion des membres de l'administration cantonale et des élus», sans toutefois l'interdire. Dans le cas des voyages d'études réalisés dans les écoles, le recours à l'avion sera a priori interdit mais restera possible dans des circonstances extraordinaires. (ats/nxp)