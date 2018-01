Zermatt est coupée du monde

Un danger d'avalanche de degré 5 préoccupe Saas Fee, le versant Sud du Simplon et des vallées voisines de Viège jusqu'à Zermatt, indique lundi soir l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) dans un communiqué. Le Nord du Tessin et une partie du Bas-Valais - Grand Saint-Bernard, Val d'Anniviers et Val D'Hérens notamment - sont touchés par un risque de degrés 4.

Si le foehn a apporté beaucoup de pluie et un vent violent en plaine du Rhône, en montagne, dès 1200 à 1600 mètres, c'est la neige qui tombe en quantité, en particulier dans le Haut-Valais. Les rafales de vent y atteignent près de 100 km/h sur les crêtes.

Alerte rare avec un degré de danger 5 à Zermatt et au Simplon #Valais #meteo #avalanche https://t.co/EGC1n9ajKb — Pascal Fauchère (@FauchereP) 8 janvier 2018

Conséquence, le danger d'avalanche est au maximum sur l'échelle des dangers, à 5 sur 5, dans les régions de Saas Fee, du versant Sud du Simplon, ainsi que des vallées voisines de Viège jusqu'à Zermatt, indique lundi soir l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) dans un communiqué.

De nombreuses et grandes coulées se sont déclenchées lundi, sans faire de blessé. Il est tombé ces trois derniers jours jusqu'à un mètre de neige dans les régions du sud du Haut-Valais, indique MétéoSuisse. D'ici à mardi soir, au-dessus de 1400 à 1800 m, il est encore attendu 70 à 110 cm de neige fraîche de la région du Mont-Rose à celle du Simplon.

Les coulées descendront bas

Les chutes de neige s'intensifieront pendant la nuit de lundi à mardi et le danger d'avalanche augmentera encore, tout particulièrement dans le sud du Haut-Valais. Dans les régions avec un degré de danger 5, il faut s'attendre à de nombreuses grandes avalanches et aussi à davantage de très grandes avalanches, avertit MétéoSuisse.

Les avalanches à partir de zones d'accumulation de neige non encore entièrement purgées pourront parcourir une distance exceptionnellement longue. Les bâtiments et les voies de communication seront menacés.

Le reste des Alpes suisses a aussi été touché, notamment le Nord du Tessin et une partie du Bas-Valais - Grand Saint-Bernard, Val d'Anniviers et Val d'Hérens, avec un risque de degré 4.

Record de chaleur

En plaine, c'est la pluie et une certaine douceur que les régions à foehn ont connues. Ainsi, 17,5 degrés ont été enregistrés à Altdorf (UR). Le baromètre a atteint les 14 degrés à Einsiedeln (SH), un record depuis le début des mensurations en 1968. (ats/nxp)