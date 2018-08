À 27,6°, le Rhône atteint son record de température!

C’est fait. Le Rhône a atteint un record de température, ce dimanche entre 17 h 40 et 19 h, avec un thermomètre atteignant 27,6 degrés! Une mesure prise par la station des Halles de l’Île, d’après le site Internet de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Du jamais-vu. En juillet 2006, une pointe était enregistrée à 27,4°. Et au plus fort de la canicule, un jour d’août 2003, le fleuve affichait alors 27,3°. Difficile de savoir si le Rhône a été encore plus torride auparavant, des statistiques plus anciennes n’étant pas disponibles sur le site de l’OFEV. L’épisode caniculaire restant d’actualité pour ce début de semaine, il est possible que la courbe de température du fleuve augmente encore.

Contraste saisissant: à Sion, il n’atteignait que 8,2° dimanche à 13 h. (24 heures)