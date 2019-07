À 95 ans, elle rêvait de prendre l'avion et de voir le lac Léman. C'est fait!

Le site senioractu.com raconte la belle histoire de Gladys Blackburn, doyenne de sa maison de retraite «Milton Court Care Home», à Milton Keynes, une ville au nord de Londres au Royaume-Uni.

À 95 ans, son rêve était de prendre l'avion et de se promener au bord du lac Léman. Sa maison de retraite lui a offert un billet sur un vol EasyJet depuis l'aéroport de Londres-Luton pour Genève le 2 juillet. Elle a eu droit à une coupe de champagne rosé à bord, raconte le site dans un article publié mardi. Auparavant, Gladys était allée voir les avions décoller à l'aéroport de Londres-Luton, le plus proche de sa maison de retraite.

C'était en effet la première fois que cette lady nonagénaire prenait l'avion. «J'étais anxieuse au départ mais maintenant je veux le refaire», a-t-elle confié au quotidien «Metro». À Genève, elle s'est promené au Jardin anglais, avec ses trois accompagnatrices et pris une mouette pour traverser la rade. Sur une vidéo diffusée sur Twitter par EasyJet, on voit la vieille dame découvrir le lac. «Geneva lake! Oh boy oh boy», lance-t-elle. «Pourquoi devrait-on renoncer à ses rêves à cause de son âge», commente Gemma Brooks, une de ses accompagnatrices.

(24 heures)