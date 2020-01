L'agence UBS de Cologny attaquée à l'explosif

Les Colognotes ayant le sommeil léger ont entendu vendredi matin vers 3 heures un gros bruit. Une explosion. Place du Manoir, des voleurs ont cassé les vitres de l'agence UBS, avant d'éventrer à l'explosif les bancomats situés à l'intérieur. Ils ont dérobé leur contenu avant de prendre rapidement la fuite. Les alertes d'usage ont été données. Mais, si ce gang venait de France, il est vraisemblable, selon la police, qu'il a pu traverser la frontière.

Depuis Cologny, plusieurs voies d'échappement sont possible. UBS ne souhaite pas commenter plus en avant ce hold-up, se contentant d'indiquer que l'agence est fermée pour une durée indéterminée. Maire de Cologny, Bernard Girardet considère que «les assaillants n'hésitent même plus à attaquer des lieux pourtant bien protégés». La place du Manoir est dotée de caméras et une agence de sécurité privée, disponible «24 heures sur 24», est située juste à côté des locaux de la banque.