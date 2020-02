Agressée dans le tram, deux semaines avant le vote antihomophobie

«La menace et les insultes, tout comme l'indifférence et le silence, cela ne doit plus être une option.» Sur sa page Facebook, Jehanne Carnal a témoigné dimanche 26 janvier de l'agression homophobe qu'elle a subie en prenant le tram à Genève. Elle portait un badge de la campagne contre les discriminations de la votation du 9 février, quand un homme assis juste derrière elle a commencé à l'insulter et à la menacer.

Elle raconte: «Un homme m’a traitée de «sale gouine qui ne devrait pas exister, qui mériterait qu’on lui foute le feu» à plusieurs reprises. Il a ensuite tenté de me balancer son poing dans le visage (sans que quiconque dans le tram ne bouge).» Elle a porté plainte contre X.

Dans un communiqué commun avec la victime, la Fédération genevoise des associations LGBT condamne cette «violente agression lesbophobe et soutient pleinement Jehanne et toutes les personnes LGBT qui sont la cible d'agressions et de violence, qu'elles aient lieu dans la rue, dans l'espace public, à l'école, en famille, dans les médias ou encore dans le monde du travail.»

«Les violences et les discriminations LGBT-phobes font des ravages, en particulier auprès des jeunes LGBT, qui ont entre 2 et 10 fois plus de risques de faire une tentative de suicide que les jeunes hétérosexuels. Personne ne devrait avoir peur de prendre un tram et de se faire insulter, personne ne devrait avoir peur de marcher dans la rue, en donnant la main à la personne que l’on aime et de se faire agresser, de lire des propos appelant à la haine contre les personnes trans dans les médias, de faire son coming out, d’être la cible d’une discrimination institutionnelle ou étatique», conclut ce texte.

