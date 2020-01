Alexandre Benalla installerait sa société Comya Group à Genève

Mais qu’est-ce qu’Alexandre Benalla est venu faire à Genève? En mars 2019, des Genevois avaient croisé l'ancien conseiller en charge de la sécurité du président français Emmanuel Macron, marchant au bord du lac et ils s'étaient posés la question. Selon nos informations, il était alors descendu à l'hôtel du Président Wilson et était allé dîner à une table gastronomique du canton, l'Auberge du Lion d'Or à Cologny. À la lecture de l'édition en kiosque du mensuel français« Technikart», on en sait un peu plus.

Écarté de l'Élysée, et mis en examen en France pour «violences volontaires» en marge du défilé du 1er mai 2018 à Paris puis pour l'utilisation d'un passeport diplomatique, Alexandre Benalla n'a pas attendu beaucoup pour se reconvertir. En novembre, il créait une entreprise de sécurité au Maroc baptisé Comya Group, proposant du conseil en matière de "sécurité" informatique, depuis la sécurisation des sites jusqu'à l'intelligence économique à des pays comme le Nigeria ou un État du Golfe dont il n'a pas révélé le nom. Dans un entretien accordé au magazine français, il déclare aussi proposer aux entreprises qui veulent se développer en Afrique ou au Moyen-Orient un guichet unique de conseil juridique et technique.

C'est à propos de ses nouvelles affaires qu'Alexandre Benalla vient à Genève. Il précise dans cette interview qu'il est en train d'installer sa structure en Suisse, à Genève. «C'est plus simple et plus clair. Quand on veut avoir une dimension internationale, on est plus crédible quand on est en Suisse qu'au Maroc», déclare-t-il. Selon ses dires, il emploierait cinq personnes. Pas de trace, cependant, de Comya Group au registre des entreprises du canton.

On prête par ailleurs au sulfureux conseiller des intentions de candidature municipale à Saint-Denis, ville de banlieue parisienne. L'intéressé ne confirme, ni ne dément.