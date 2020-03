Amendé pour avoir exhibé des armes en plastique

La série espagnole «La casa de papel» raconte l’histoire de braqueurs masqués et armés. Elle a des fans dans le monde entier, et Genève ne fait pas exception. Parmi eux, Marc-André (prénom d’emprunt), 33 ans. Il est employé dans la finance et aime se déguiser. Un dimanche soir de juillet, avec des amis, il décide d’improviser un shooting sur les marches du Grand Théâtre (lesquelles peuvent faire penser à un décor de la série). «C’était seulement pour rire», assure le prévenu au Tribunal de police.

Sur la place Neuve, le groupe sort des armes en plastique et prend quelques photos. Des passants s’amusent de la scène, qui ne dure guère plus de deux minutes. Mais les lieux sont cernés de caméras de vidéosurveillance. Une patrouille arrive, elle confisque les armes factices dans le calme.

Exhibés lors du shooting

Affaire classée? Pas pour la justice genevoise puisque la loi ne fait pas de différence entre une arme factice et une arme réelle. Selon le procureur chargé de l’affaire, les deux objets exhibés lors du shooting dans un lieu public auraient pu être confondus avec un fusil à pompe et une kalachnikov. Le Ministère public inflige alors à Marc-André une peine de 30 jours-amende avec sursis et une amende salée pour infraction à la loi fédérale sur les armes. Le tout par ordonnance pénale.

Marc-André s’est opposé à cette sanction, raison pour laquelle il comparaissait devant le Tribunal de police. Mardi, toujours un peu incrédule face aux poursuites pénales dont il fait l’objet, il a répété à la juge que tout ceci, «c’était pour le fun. Ces armes, c’était des trucs en plastique qui ne m’appartenaient pas. Il n’y avait aucune intention de créer du désordre. Si j’avais su, je ne l’aurais pas fait.»

La poire en deux

L’enjeu pour le prévenu n’était pas si anodin. D’origine française, il courait le risque qu’une peine pénale déclenche une mesure d’éloignement prononcée par l’administration. En d’autres termes, il aurait pu perdre son travail et son logement à Genève pour une saynète humoristique.

Pour Me Jean Reimann, la mission était donc d’éviter une inscription au casier judiciaire à son client. Au passage, l’avocat n’aura pas manqué de pointer «l’entêtement» du procureur face à un cas qu’il qualifie de «bagatelle».

Ne restait alors qu’à trancher. La juge a coupé la poire en deux: si l’infraction à la loi sur les armes a bien été retenue, elle a été commise par négligence. Marc-André se tire de cette curieuse affaire avec une amende de 1000 francs, mais sans les conséquences fâcheuses d’une inscription au casier judiciaire.