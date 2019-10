Antonio Hodgers candidat au Conseil fédéral?

Le conseiller d'Etat genevois Antonio Hodgers «n'exclut pas» pas une candidature au Conseil fédéral après la forte poussée des Verts dimanche lors des élections fédérales. Il reconnaît toutefois que beaucoup d'éléments sont encore ouverts.

«Tout cela est encore très abstrait»

«Comme j'ai siégé six ans à Berne et aujourd'hui aussi dans un exécutif, c'est évidemment une question qui peut se poser», explique mercredi Antonio Hodgers dans l'émission Forum de la RTS. «Cette question se pose toutefois dans un contexte de discussions à Berne et notamment avec la direction des Verts suisses, tout cela est encore très abstrait», tempère le Genevois.

Beaucoup dépendra des conditions politiques à Berne. «Est-ce que mon parti décide d'une stratégie, est-ce qu'il vise un siège alémanique ou romand? Il peut aussi y avoir la question de la représentation des femmes qui rentre en ligne de compte», souligne l'ancien conseiller national.

«Des considérations personnelles»

Ce dernier estimerait en effet normal que les Verts privilégient une candidature féminine. «Il y a enfin des considérations personnelles, familiales, pour ma part, ainsi que politiques, au niveau local», précise encore Antonio Hodgers.

En décembre prochain, les Verts vont sans doute présenter «pour la forme» une brochette de candidats, a pronostiqué pour Keystone-ATS le politologue Claude Longchamp. Outre celui d'Antonio Hodgers, certains noms ont déjà circulé dans les cercles politiques, parmi lesquels l'ancien ministre cantonal bernois Bernhard Pulver, Regula Rytz (BE), ou Maya Graf (BL). (ats/nxp)