Attention aux tentatives d’extorsion sur Internet

La Police cantonale valaisanne annonce avoir constaté plusieurs nouvelles tentatives d’extorsion par internet.

Le destinataire reçoit un courriel via son adresse mail dans lequel les auteurs prétendent, faussement, être en possession d’images compromettantes. Ils lui réclament alors une somme d’argent pour éviter leur diffusion.

En janvier 2019, la Police cantonale avait déjà adressé une première mise en garde contre ce phénomène. Les auteurs tentent de faire croire au destinataire qu’un logiciel malveillant indétectable (malware) a été installé à son insu dans son ordinateur.

Que tous ses contacts et ses mots de passe ont été piratés et sont désormais connus. Ils prétendent également avoir copié des données de l’ordinateur démontrant que la victime a été filmée via la webcam alors qu’elle consultait des sites pornographiques. Ce sont toutes de fausses allégations. Le seul but des auteurs est d’extorquer de l’argent.

Les ordinateurs des personnes touchées ne sont pas infectés et les malfrats ne détiennent aucun matériel compromettant.

Ces derniers jours, en Suisse, des milliers de ces courriers ont été envoyés. Les auteurs utilisent les adresses e-mail, numéros de téléphone et mots de passe insuffisamment protégés. S’il s’agit d’une simple tentative, il convient de supprimer simplement le message électronique.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet de la Prévention suisse de la criminalité : https://www.skppsc.ch/fr/sujets/internet/sextortion/