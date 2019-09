Autoroutes: gestion unifiée pour trois cantons

Afin de renforcer les synergies, les cantons de Vaud, Fribourg et Genève ont créé en début d'année un établissement autonome de droit public pour gérer les autoroutes dans leurs cantons. La structure implique une direction unique pour les trois administrations cantonales.

Pour la Confédération, propriétaire des routes nationales, il était nécessaire que les trois cantons améliorent la gouvernance, renforcent les synergies et réduisent les coûts dans le secteur. Au 1er janvier, le trio a créé cet établissement et le Service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier Genève, Vaud, Fribourg (SIERA) qui remplace l'unité territoriale qui exploitait les routes de cette zone.

Exploitation de 300 km

Le conseil d'établissement, soit l'organe de direction, s'est réuni pour la première fois fin août, indique jeudi le SIERA. Il est composé de représentants des trois cantons et de deux membres externes.

Le service regroupe environ 180 collaborateurs qui restent engagés par leur administration cantonale. Ils exploitent plus de 300 km d'autoroutes, soit un sixième du réseau national, et disposent de huit centres d'entretien situés sur les trois cantons, En 2018, Nuria Gorrite, conseillère d'Etat vaudoise en charge des infrastructures avait indiqué que l'Office fédéral des routes (OFROU) réclamait une diminution des coûts de trois millions de francs par an. (ats/nxp)