Belle fréquentation pour les Automnales à Genève

Les Automnales ont fermé leurs portes dimanche à Palexpo sur un bilan très positif. En dix jours, plus de 162'000 visiteurs se sont rendus à la 11e édition de la foire genevoise.

Les organisateurs se réjouissent particulièrement de la fréquentation en nette hausse, avec 22'000 visiteurs de plus que lors de l'édition précédente. Un succès qu'ils attribuent notamment aux deux invités d'honneur, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et le département du Var.

Stand de 1000 m2 pour les HUG

La présence des HUG, qui disposaient d'un stand de 1000 m2, a largement contribué à ce succès populaire. Les activités des dix journées thématiques ont permis à des milliers de visiteurs de rencontrer des professionnels, d'effectuer différents tests de santé (fonds de l'oeil, diabète etc...) et de bénéficier de conseils personnalisés. Des messages d'information et de prévention ont également été délivrés.

Quelque 35'000 personnes se sont rendues sur le stand du Var où ils ont pu découvrir les diverses destinations de ce département du Sud de la France. Douze stands leur ont permis de déguster les spécialités et les produits du terroir, notamment les huiles d'olive et les vins.

Le salon suisse du vin, Arvinis, a lui aussi attiré du monde pour sa première édition organisée dans le cadre des Automnales. Le programme riche et éclectique a également fait la part belle aux animaux, avec l'Exposition canine internationale qui a accueilli 5000 chiens de 260 races.

L'Exposition féline internationale a réuni, de son côté, près de 200 élevages de chats. Un millier d'entre eux a défilé sur les podiums.

Organisateurs enthousiastes

Les Automnales ont fait l'unanimité cette année, s'enthousiasment les organisateurs, pour qui ce succès est «le reflet du dynamisme des thématiques accueillies et du besoin des habitants de notre région de se retrouver dans un cadre convivial et diversifié».

La 12e édition est d'ores et déjà agendée, du 13 au 22 novembre 2020. (ats/nxp)