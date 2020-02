La campagne de pub du «troll» est suspendue

La Ville de La Chaux-de-Fonds suspend sa campagne pour tordre les clichés sur la Métropole horlogère. La polémique sur le faux piratage informatique a suscité un vif débat devant le législatif de la commune des Montagnes neuchâteloises.

La deuxième phase de la campagne, prévue pour la fin de l'année, doit faire l'objet d'une réflexion. D'où une suspension. Le budget total se monte à 150 000 francs, a indiqué mercredi sur les ondes de RTN la conseillère communale Sylvia Morel. «En général, quand on démarre une campagne, on ne peut pas faire quelques mois, puis plus rien».

Images négatives

Au-delà, la magistrate PLR, en charge des finances et de l'économie, estime que la campagne lancée autour de la mi-janvier ne constitue pas un échec. «Nous avons atteint quelque 480 000 personnes, sur 180 000 habitants que compte dans le canton. Nous avons été vus par beaucoup de gens qui n'habitent pas le canton de Neuchâtel».

Pour mémoire, un faux troll avait distillé sur les comptes des réseaux sociaux de la Ville de La Chaux-de-Fonds des informations pour se moquer des préjugés. Les autorités avaient dans la foulée dit avoir voulu s'attaquer aux images négatives qui collent à la cité. La campagne initiale a coûté 78 600 francs jusqu'ici.

Séance houleuse

La séance du Conseil général de mardi soir a par ailleurs donné lieu à un débat nourri sur la question. Mis à part le PLR et les Verts qui ont soutenu la démarche, les autres partis du législatif avaient déposé des interpellations pour signaler, avec vigueur parfois, PS et UDC en tête, leur incompréhension, voire leur colère.