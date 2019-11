Fribourg veut mieux protéger la biodiversité

Le Grand Conseil fribourgeois a accepté jeudi deux postulats visant à renforcer la politique cantonale en matière de sauvegarde de la biodiversité. L'un s'intéresse à la qualité des écosystèmes et aux mesures pour l'améliorer, l'autre à la disparition des insectes.

Les députés ont accepté le premier postulat par 91 voix contre trois. Ses auteurs, issus du PLR et du PDC, s'interrogent sur la diminution constante des espèces en Suisse et dans le canton de Fribourg ainsi que sur la relation entre la diminution et la qualité des écosystèmes.

Les postulants demandent d'établir un état des lieux et de prévoir des mesures pour assurer des écosystèmes riches et variés. Le texte vient compléter d'autres instruments déposés récemment, dont une motion socialiste sur la protection de la biodiversité rejetée jeudi, mais dont l'objet sera intégré dans un cadre plus général.

Insectes en danger

L'autre postulat, qui propose d'évaluer et de prendre des mesures contre la disparition «dramatique» des insectes, a été accepté quant à lui par 74 voix contre 19 et deux abstentions. D'origine Vert'libérale, il demande d'élaborer un rapport sur la situation dans le canton, de quantifier et de surveiller les populations.

Dans sa réponse, le Conseil d'État relève que les problématiques soulevées par les postulats seront traitées dans le cadre de l'élaboration de la stratégie cantonale pour la biodiversité. Les premières réflexions débuteront dans le courant de l'automne et seront pilotées par le Service des forêts et de la nature.

La stratégie cantonale pour la biodiversité, ainsi que d'autres documents, devraient être finalisés au milieu de l'année 2021. (ats/nxp)