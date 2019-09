Christiane Taubira donnera une conférence à Genève le 1er octobre

Comment agir sur les causes qui favorisent le populisme? Comment sublimer la colère des laissés-pour-compte de la mondialisation qui pensent trouver une réponse dans la radicalité de ces partis? Parallèlement, un clivage de plus en plus marqué se crée entre les États ouest-européens et ceux d’Europe centrale et orientale, notamment à cause d’une incompréhension culturelle entre ces différentes sociétés de l’Union européenne.

Dans ce contexte, les peuples de l’espace francophone pourraient-ils contribuer à la clarification du projet social et politique du continent européen? Face à cette problématique, le Global Studies Institute (GSI) de l’Université de Genève (UNIGE) a le plaisir d’accueillir, dans le cadre de la Semaine de la démocratie, Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice de 2012 à 2016 et membre honoraire du parlement français, pour inaugurer la chaire de la francophonie, le 1er octobre à 19h30. À cette occasion, Madame Taubira donnera une conférence intitulée«Démocraties et populisme».

Une chaire de la francophonie

Intitulée chaire Abdou Diouf, en hommage à l’ancien président du Sénégal et emblématique ancien secrétaire général de la francophonie, cette chaire de la francophonie sera consacrée à l’étude des enjeux contemporains de la gouvernance démocratique. Pour l’année universitaire qui s’ouvre, le thème retenu est la montée du populisme et ses conséquences sur le plan international.

De nature polyphonique, la chaire sera déclinée dans les masters d’études européennes, d’études africaines, d’études du Moyen Orient et d’études de la Russie et de l’Europe médiane, tous des programmes du GSI. Elle permettra d'accueillir plusieurs spécialistes originaires de ces différentes aires géographiques durant chaque année académique.