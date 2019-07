Cinq jeunes avouent des vols dans des autos

La police cantonale fribourgeoise a interpellé cinq jeunes, dont trois mineurs âgés de 14 à 16 ans, soupçonnés d'avoir commis une série de vols dans des véhicules en Gruyère. Des perquisitions ont permis de retrouver les objets volés, essentiellement de l'argent et des GPS.

Depuis le début de l'année, la police a été confrontée à une série importante de vols commis dans des véhicules à Bulle et dans la région de l'Intyamon. Ces véhicules, qui étaient stationnés devant le domicile des personnes lésées ou alors dans des parkings souterrains, n'étaient pour la plupart pas fermés à clé.

A la suite d'investigations, les enquêteurs ont interpellé les 11 et 12 juillet cinq jeunes habitant la région, deux majeurs de 19 et 21 ans et trois mineurs. Les cinq suspects ont reconnu leur implication dans une vingtaine de vols, a indiqué jeudi la police cantonale. Ces cinq jeunes seront dénoncés à des degrés divers au Ministère public ainsi qu'au Tribunal des mineurs. (ats/nxp)