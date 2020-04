Qui est le coauteur de Dieudonné? Un criminel humoriste détenu en France

Durant son audition en février devant le Ministère public genevois, Dieudonné a admis avoir prononcé dans ses spectacles en 2019 à Nyon et à Genève une phrase selon laquelle les chambres à gaz n’avaient pas existé. Défendu par Me Pascal Junod, il précisait que ces mots, lui valant aujourd’hui des tracas en justice, devaient être replacés dans la bouche d’un personnage québécois, passager dans un avion en perdition, qui, pris de panique, s’écrie: «On est morts, le cheembre à goz n’a po existé.»

Pourquoi cette phrase? lui demande le premier procureur Stéphane Grodecki. L’humoriste l’invite à poser la question au coauteur de son spectacle, qui est, selon lui, un juif dont les parents ont été exterminés durant l’Holocauste.

Cet homme, que la «Tribune de Genève» a contacté par courrier, est bien connu de la justice française. Il a été condamné par le passé à une longue peine de prison dans le cadre d’une affaire de meurtre. Il se définit lui-même comme un «criminel-humoriste» et nous confirme dans son pli la date de la fin de sa détention: «Je sortirai soit le 4 juillet 2020, soit au début du second semestre 2021.»

La lettre du détenu

Sans détour, il admet être l’auteur de la phrase au cœur du litige. Il explique qu’il collabore régulièrement avec Dieudonné. Cette relation de travail a débuté lorsque l’artiste a été invité à participer à un atelier d’écriture de sketches en prison. Aujourd’hui, le prisonnier dit être son directeur de publication.

Lorsqu’il écrit pour Dieudonné des tirades «sciemment politiquement incorrectes», explique le détenu, il les soumet auparavant à sa mère, «dont tous les ascendants ont péri dans les camps»: «Je la lui interprète sur le ton et l’accent, et si elle rit, si elle est davantage amusée que choquée, ou pas choquée du tout, on la garde.» Ce fut, dit-il le cas, pour la phrase du passager québécois.

Pour le prisonnier, le but de ce genre de répliques n’est pas de choquer les personnes potentiellement visées, mais de les alerter «sur le fait que ce qui leur porte véritablement […] préjudice, ce ne sont pas ces tirades, mais ce qu’elles dénoncent.» Selon lui, elles doivent être les plus incisives possible: «Plus le choc est important, plus il éveille la conscience.»

Un atelier avec Carlos et Alfredo Stranieri

Durant sa longue détention, le coauteur a côtoyé le terroriste Carlos, condamné à perpétuité, dont Me Junod est aussi l’un des avocats: «Avec Carlos et Alfredo Stranieri (ndlr: condamné pour meurtre), nous avons créé en 2006 l’Atelier de chansons potaches, écrit le détenu. C’est à travers cet atelier, animé par Dieudonné, que j’ai repris contact avec lui en 2007.»

Une activité qui lui permet de «s’évader intellectuellement»: «Ces créations humoristiques ont pour sujet l’actualité, nous-mêmes et les faits, existants ou non, qui nous ont conduits derrière les barreaux. Cet atelier nous permet de progresser grâce aux conseils avisés de Dieudonné et permet à ce dernier d’intégrer nos créations dans ses spectacles. […] Nous en sommes très flattés. C’est sa façon de nous encourager à continuer dans cette voie à même d’œuvrer […] à notre réinsertion.»

Son avocat témoigne

Avocat de cet homme, MeJacques Verdier semble ne pas comprendre la phrase reprochée à Dieudonné: «La contradiction dans le débat est source d’enrichissement. Ne pas parler, c’est abandonner le sens humain et y laisser seul parler le mur du mémorial, sans pouvoir y déposer en son pied un bouquet fleuri de quelques propos d’humour que ne renieraient pas certains dont le nom y est pourtant inscrit.»

Invitant à rire des négationnistes, l’avocat explique en avoir rencontré un, par le passé, dans la loge de Dieudonné après un spectacle.» Il s’agissait du professeur Faurisson parlant d’obscurs problèmes d’architecture dans les camps de concentration. «Je l’écoutais d’une oreille. Il a prononcé avec entrain ce bout de phrase: «Et ce pauvre directeur d’Auschwitz.» Je me dis: «Ça, c’est drôle», ce dont, bien entendu, notre narrateur ne s’est même pas aperçu. […] Ainsi va l’humour, niché dans tous les recoins de la nature humaine, et ça, c’est le job de Dieudonné qui le fait à merveille […] pour provoquer un rire un peu offusqué.»

Dieudonné «n’est pas un négationniste»

Pour l’avocat, qui dénonce un procès en sorcellerie, «l’humoriste n’est pas un négationniste comme veulent le penser des accusateurs incapables d’accéder à un niveau d’élévation intellectuelle qu’on appelle le second degré».

La procédure genevoise ne porte pas que sur la tirade des chambres à gaz. Selon la plainte de la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la discrimination (Cicad), Dieudonné a déclaré: «La Cicad me fait un procès? Il faut leur dire d’aller se faire enculer.» Tous ces propos, dénoncés, sont qualifiés par la partie plaignante d’antisémites, de négationnistes et d’injurieux. Dieudonné dénonce de son côté les propos tenus sur lui par le secrétaire général de la Cicad lors d'une émission à la radio.