Commerces: redoubler d'inventivité pour vendre

Les commerçants de Suisse romande essaient de trouver des solutions pour éviter la chute de leur chiffre d'affaires, en offrant la livraison, en mutualisant des commandes et en faisant appel à des coursiers à vélo. Un bon moyen pour les clients d'éviter un délai d'attente d'une semaine sur les sites en ligne.

A Neuchâtel par exemple, un système de livraison mutualisé devrait être prêt dès la semaine prochaine. «Nous allons mettre en place un système de cabotage pour faire un regroupement des différents articles commandés et les livraisons se feront à vélo grâce au service Dring Dring ou par taxis», a déclaré Patrick Goussard, ex-président de l'association des commerçants Neuchâtel Centre, sur RTN.

Un client qui veut passer commande appelle une centrale, lui indique sa liste de courses et celle-ci est chargée de joindre les différents commerçants (libraires, confiseurs, bijoutiers, etc.) et répartit les commandes selon les possibilités de chacun. Un système de ramassage est mis en place.

Mercredi, une vingtaine de commerçants neuchâtelois, essentiellement dans l'alimentaire, avait fait part de leur intérêt, selon Arcinfo. Si le système se met en place, la Ville de Neuchâtel se dit prête à donner un coup de main.

Les maraîchers de la région de Cudrefin (VD), qui tiennent habituellement un stand au marché de Neuchâtel, réagissent aussi. Ils se sont unis pour revendre la production de leurs collègues, via la vente directe ou via un système de livraison de paniers de légumes en ville de Neuchâtel.

Hotline à Sion

En Valais, les initiatives pour livrer les courses à domicile sont très nombreuses et disparates. Vélocité Valais propose des livraisons de courses gratuites à Sion et à Bramois via son service Dring Dring. Les clients appellent en général le magasin qui les dirige vers Dring Dring, explique Christophe Genolet, directeur de Vélocité Sion.

Pour éviter une surcharge du système, il est prévu que la commune de Sion mette tout prochainement sur pied une hotline. Il sera ainsi possible de déterminer les besoins et l'urgence des demandes, précise Christophe Genolet.

Des initiatives locales fleurissent aussi. A Savièse par exemple, une boucherie et une boulangerie livrent gratuitement leurs produits. Pour assurer la sécurité, vendeurs et livreurs portent gants et masques de protection.

Ces derniers étant une denrée rare, «nous les avons fabriqués nous-mêmes en suivant les consignes données par un hôpital français sur son site internet», indique Tania Carvahlo, membre de l'équipe de la boucherie-épicerie.

Cupcakes et tartares liés

Dans le canton de Vaud, des solutions sont aussi trouvées parfois au niveau communal. A Orbe, le boulanger, le boucher, le fromager et le fleuriste du village se sont associés pour faire des livraisons communes.

Des collaborations originales voient aussi le jour. Comme avec le Royaume Melazic à Lausanne, connu pour ses cupcakes, qui s'est allié au spécialiste du tartare L'Epis Taff' pour des tournées de livraison gratuite à travers la Suisse romande.

Plusieurs restaurants proposent aussi de livrer des plats ou de venir les chercher sur place. GastroLausanne en recense une vingtaine sur sa page Facebook. D'autres restaurants, comme le Café des Artisans à Lausanne, proposent à leurs clients d'acheter des bons qui seront utilisables à la réouverture.

Livraisons de lapins de Pâques

Même si les boulangeries-confiseries artisanales peuvent rester ouvertes sur l'ensemble du pays, elles sont confrontées à une baisse massive de leur chiffre d'affaires. De nombreux boulangers-confiseurs proposent de livrer à domicile gratuitement leur assortiment, y compris les lapins de Pâques, a indiqué l'Association suisse des patrons boulangers-confiseurs (BCS).

La faîtière a ajouté que les boulangeries-confiseries et les commerces alimentaires artisanaux peuvent contribuer à soulager «la situation parfois précaire de la grande distribution».