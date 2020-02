Coronavirus: l’aéroport informe les voyageurs arrivés de Chine

Des mesures d’information ont été prises à l’aéroport en lien avec l’épidémie du coronavirus. Elles sont en place depuis jeudi et sont destinées aux voyageurs en provenance de Chine.

Trois vols hebdomadaires relient Pékin à Genève. Ils sont opérés par la compagnie Air China. Jeudi matin, 157 voyageurs sont ainsi arrivés à Genève par ce vol et 180 autres personnes ont embarqué pour le vol retour.

Des papillons d’information ont été distribués aux voyageurs en provenance de Pékin. Il est d’abord spécifié que le masque n’est pas nécessaire en Suisse «compte tenu de l’épidémiologie locale». Il est ensuite recommandé aux personnes qui ne présentent pas de symptômes d’enlever leur masque, de le jeter dans une poubelle prévue à cet effet et de se frictionner les mains avec une solution hydro-alcoolique.

En cas de symptômes (toux, sensation de fièvre ou difficultés respiratoires), il est recommandé de consulter un médecin. La marche à suivre et des numéros de téléphone sont indiqués.

Ces mesures ont été décidées par l’Office fédéral de la santé publique en coordination avec le médecin de frontière, en l’occurrence le professeur Didier Pittet, spécialiste de prévention des infections aux HUG. Elles complètent celles qui sont prises par Air China. Au départ de Pékin, la compagnie s’assure que les voyageurs ne présentent pas de symptômes. Ils portent un masque durant le voyage et remplissent un questionnaire sur leur destination et la durée de leur séjour. À l’arrivée à Genève, une vidéo leur est encore diffusée.

À Genève, on enlève donc le masque. «Nous misons sur les bons comportements, comme une bonne hygiène des mains et se tenir à distance des gens, ces mesures simples fonctionnent», explique Didier Pittet.

Faudrait-il aller plus loin et supprimer ces vols? À cela, le professeur précise que 98% des décès ont eu lieu dans la province de Wuan, désormais fermée, et concerne surtout des personnes âgées ou des malades chroniques. Ces décès s’expliquent en partie par un système sanitaire débordé. Le taux de mortalité, estimé à 2% aujourd’hui, devrait fortement chuter avec la détection de nouveaux cas. «Il faut donc quelque peu nuancer la gravité de ce virus», relève le médecin.

Selon lui, une fermeture de ces vols serait tout à fait disproportionnée au regard du risque. Elle n’empêcherait d’ailleurs pas l’introduction du virus par d’autres voies.

Swiss a pourtant décidé de ne plus voler depuis Zurich. «C’est avant tout pour des questions économiques que les compagnies aériennes prennent ces mesures», précise Didier Pittet. D’ailleurs, Air China a déjà annulé certains de ses vols prévus la semaine prochaine au départ de Genève.