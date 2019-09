Corruption à l’aéroport: une société perd son contrat

Au printemps dernier, une vaste affaire de corruption éclatait à Genève Aéroport. Avec comme point d’orgue, l’arrestation du chef de la sûreté et du directeur d’une société externe, responsable de la formation des agents. Ce scandale n’est pas resté sans conséquences: Genève Aéroport vient de résilier le contrat avec cette entreprise et a décidé d’assurer lui-même cette prestation à l’avenir.

En effet, d’ici à la fin de l’année, la société du prévenu, spécialisée dans le conseil, la formation et le contrôle qualité, verra son contrat annulé. Son patron, ancien collaborateur et proche du chef de la sûreté, a été arrêté par la police en même temps que ce dernier, à la mi-mai. Il est soupçonné de lui avoir versé des pots-de-vin, d’où l’ouverture d’une procédure par le Ministère public pour corruption passive et active. Sa société se chargeait notamment de former les agents de sûreté actifs à l’aéroport et avait été mandatée pour qu’un appel d’offres soit publié.

Néanmoins, aucun appel d’offres ne sera organisé pour lui trouver un successeur. Les prestataires ne seront pas non plus sollicités: Genève Aéroport compte désormais former lui-même ces agents. «Il existe une très faible concurrence dans ce domaine dans la région, explique Madeleine Von Holzen, chargée de communication. Nous avions entamé une analyse du bien-fondé de la sous-traitance de cette formation il y a plusieurs mois et l’avons finalisée. L’internalisation de cette formation s’impose désormais comme la meilleure manière de procéder.» La résiliation du contrat avec l’entreprise a simplement été accélérée suite à l’arrestation de son dirigeant, nous précise Genève Aéroport.

Conséquence de cette fin de contrat, le nombre de formations de nouveaux collaborateurs dispensées aux différents prestataires (Protectas, Securitas et Custodio) a fondu. Genève Aéroport a effectivement demandé à la société d’organiser le strict minimum de formations pour cette fin d’année, en vue de la transition et de la fin du contrat. Est-ce problématique, étant donné le turn-over important dans ce domaine? Contactées sur ces annulations, les différentes entreprises renvoient toutes à Genève Aéroport.

Ce dernier assure que seules 22 personnes sont concernées par ces annulations, sur un effectif total d’environ 800 personnes, soit 2,5%. «Cette situation ne pose aucun problème de sécurité et n’interfère en rien avec les opérations à l’aéroport, ni actuellement ni en vue de la saison d’hiver, poursuit Madeleine Von Holzen. Par ailleurs, il faut mentionner que le début de l’année 2019 nous a permis d’organiser plus de formations qu’habituellement à la même époque.»

D’autres mesures seront-elles prises suite au coup de filet de la Brigade financière et au rapport de la Cour des comptes dévoilé dans la foulée? Celle-ci relevait notamment des manquements dans la procédure d’appels d’offres dans le domaine de la sûreté en 2018. Genève Aéroport réserve le détail de ces modifications pour l’organe de contrôle.