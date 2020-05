Coupures dues aux travaux liés à la fibre optique

Les coupures temporaires de téléphone fixe, d'internet et de TV constatées ces jours notamment en Valais, n'ont aucun lien avec l'épidémie de coronavirus et les surcharges ponctuelles du réseau qu'elle peut provoquer. Elles sont liés à l'extension de la fibre optique.

«Il s'agit de travaux d'extension et de mise à niveau de notre réseau avec la fibre optique qui sont planifiés dix-huit mois avant leur réalisation», a indiqué à Keystone-ATS Christian Neuhaus, porte-parole de Swisscom. Prévus dans toute la Suisse, la première phase des travaux a débuté en 2016 et s'achèvera fin 2021.

«Le but est de desservir 100% des communes avec du haut débit, soit au minimum 80 mégabits par seconde, pour 90% de la population suisse», poursuit Christian Neuhaus. En Valais, tout le canton est concerné.

Des rues aux maisons

Dans le district de Sierre par exemple, les travaux sont en cours dans les communes de Crans-Montana, Veyras, Lens, Chalais, Venthône et Icogne. Anniviers suivra en 2021. Téléphone fixe, internet et TV subissent des coupures de quelques heures. Seul le réseau mobile est épargné.

D'ici 2025, un deuxième programme national est prévu. Il vise le doublement environ de la couverture en fibre optique FTTH (Fiber to the home) jusqu'au logement et commerces pour en servir 50 à 60% environ. Swisscom ne détaille pas les coûts mais indique investir en moyenne 1,6 milliard de francs par année dans l'extension pour toute la Suisse de tous les réseaux, mobile compris. (ats/nxp)