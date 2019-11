Damien Piller reste président

Le résultat du vote est connu. Les membres de la Coopérative Migros Neuchâtel Fribourg (MNF) maintiennent leur confiance à leur président Damien Piller et aux autres membres de l’Administration.

Le communiqué de presse de la Migros explique: « Selon le décompte des bulletins conduit par Me Fritz Stahl, Président du bureau électoral nommé par PwC, la révocation de l’ensemble des membres de l’administration est rejetée à 64.5%. Mais il existe une forte suspicion de manipulation électorale et c'est pourquoi le résultat de ce scrutin doit être examiné. Migros se réserve le droit de faire vérifier à nouveau le résultat annoncé par PwC aujourd’hui. Le Comité coopératif de MNF a introduit dès aujourd’hui une dénonciation pénale pour faux dans les titres et tentative d’escroquerie auprès du Ministère public de Neuchâtel.»

Développement suit.