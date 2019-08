Davantage de candidats à Fribourg au National

Cent cinquante-quatre candidats, dont 61 femmes, se pressent au portillon pour se disputer les sept sièges fribourgeois au Conseil national lors des élections fédérales du 20 octobre. Pour le Conseil des Etats, dix candidats, dont une femme, sont en lice.

Le délai de dépôt des listes était fixé à lundi midi dans le canton de Fribourg. La hausse du nombre des candidats, à un niveau record, s'inscrit dans la tendance nationale, qui signale un engouement de l'intérêt. Il y a quatre ans, la Chancellerie d'Etat avait dénombré 131 candidats, dont 39 femmes, sur 20 listes, contre 25 cette année.

Au sortir de la législature 2015-2019, les sept sièges sont contrôlés à raison de deux pour les démocrates-chrétiens (PDC), deux pour les socialistes (PS), deux pour les démocrates du centre (UDC) et un pour les libéraux-radicaux (PLR).

Les sortants sont Christine Bulliard-Marbach et Dominique de Buman (PDC), Valérie Piller Carrard et Ursula Schneider Schüttel (PS), Jean-François Rime et Pierre-André Page (UDC) et Jacques Bourgeois (PLR). Sur les sept, seul Dominique de Buman se retire, après seize ans passés à Berne.

Débat climatique

Outre les quatre grands partis, le combat mettra aux prises plusieurs autres formations qui chercheront à décrocher un siège. A commencer par les Verts (avec le Centre Gauche et les chrétiens-sociaux), qui ont le vent en poupe ces derniers mois, sur fond de mobilisation contre le réchauffement climatique.

Les Vert'libéraux vont tenter aussi de s'imposer. Au-delà, les listes enregistrées auprès de la Chancellerie d'Etat proposent aussi la présence de l'Union démocratique fédérale (UDF), du Parti bourgeois-démocratique (PBD-Centre droit), du Parti Evangélique, du Parti des artistes, d'Objectif 2030, de Démocratie directe spiritualités et nature et du Mouvement citoyen indépendant.

Les listes jeunes ont le vent en poupe. Il y en a pour le PDC (quatre), le PS, le PLR et l'UDC ainsi que pour les Verts'libéraux. Les socialistes avancent encore une liste internationale, une liste intégration et une liste pour les seniors (60 ), comptant sur la locomotive constituée par l'ancien conseiller d'Etat Erwin Jutzet (68 ans).

Huit pour les Etats

En ce qui concerne la Chambre haute, dix candidats se disputeront les deux sièges fribourgeois au Conseil des Etats le 20 octobre, contre six en 2015. Les deux sortants, le socialiste Christian Levrat, président national du PS, et le démocrate-chrétien Beat Vonlanthen, ex-conseiller d'Etat, font figure de grands favoris.

Outre le duo de poids lourds sortants, âgés respectivement de 49 ans et 62 ans, les électeurs fribourgeois se voient proposer dans leur choix la députée PLR au Grand Conseil et conseillère communale à Bulle Johanna Gapany, 31 ans. Cette dernière s'est déclarée rapidement, dès le mois de janvier.

L'UDC compte sur Pierre-André Page, 59 ans, conseiller national sortant, candidat à sa succession à la Chambre du peuple, pour venir semer le trouble. Les démocrates du centre ont tenté de trouver une femme pour la course, mais ont finalement lancé dans la course en mai l'agriculteur de Châtonnaye.

Les Verts, qui se sentent pousser des ailes ces derniers mois, se montrent ambitieux. Ils placent dans la bataille Gerhard Andrey, un entrepreneur, menuisier et informaticien, âgé de 43 ans, peu connu du grand public. Dépourvu de mandat électif, il toutefois occupe la vice-présidence du parti suisse.

Formations plus modestes

Derrière ces cinq candidats, cinq représentants de formations plus modestes tenteront d'avoir voix au chapitre. Il s'agit tout d'abord des Vert'libéraux qui proposent Ralph Schmid. Ensuite, le PBD-Centre droit lance son président cantonal Anthony Jaria.

Ces tout derniers jours, le conseiller général en ville de Fribourg Claudio Rugo a annoncé sa candidature. Fondateur du Parti des artistes (PA), il s'était déjà présenté au Conseil d?Etat fribourgeois en 2016, puis à nouveau en 2018.

Enfin, les deux ultimes candidatures à être sorties du bois sont celles de Dominique Chatton et de Ruedi Raemy. Ils défendent tous les deux les couleurs de Démocratie directe spiritualités et nature. (ats/nxp)