Des locaux flambant neufs aux urgences pédiatriques

L'Hôpital fribourgeois (HFR) dispose d'une nouvelle infrastructure dédiée aux urgences pédiatriques sur le site de l'hôpital cantonal à Fribourg. Les importants travaux de rénovation ont nécessité un investissement total de 4,1 millions de francs.

L'objectif des transformations vise à améliorer la prise en charge des enfants et des adolescents, a indiqué vendredi l'HFR devant la presse à Fribourg. C'est pourquoi le site offre des locaux plus vastes et entièrement repensés en termes d'ergonomie et de bien-être. La mise en exploitation est prévue pour mardi.

Fréquentation en hausse

La fréquentation des urgences pédiatriques a augmenté de manière significative ces dernières années. Elle a grimpé à 17'000 prises en charge en 2018, contre un peu plus de 10'000 en 2012 et 4800 en 2004. Les travaux d'envergure engagés permettront d'accueillir les enfants de 0 à 16 ans et leurs parents dans des locaux flambant neufs.

Colorés et plus grands, ceux-ci seront aussi mieux équipés avec dix salles de consultations et de tri, au lieu de six, et dix monitorings, au lieu de deux. L'accès aux nouvelles urgences pédiatriques se fera par l'entrée principale des urgences pour les adultes, ont précisé les responsables lors de l'inauguration.

La proximité avec ce service facilitera non seulement l'accès pour les patients et les ambulances, mais assurera aussi de bénéficier des infrastructures des urgences, comme la salle de déchoquage ou la salle de radiologie.

Pédiatrie intégrative

Une réflexion commune entre l'équipe de la clinique de pédiatrie et un groupe de parents a permis en outre de créer un concept de couleurs, de formes et de matériaux visant à améliorer le bien-être des patients et de leurs familles. Une approche qui se base sur la pédiatrie intégrative.

Une équipe soignante, désormais dédiée aux urgences pédiatriques, sera à l'oeuvre, avec un effectif renforcé. Deux infirmières travailleront durant la nuit, contre une auparavant, et une deuxième médecin-adjointe dotée d'une formation approfondie en urgences pédiatriques rejoindra l'équipe.

Les anciens locaux des urgences pédiatriques seront dédiés à l'hospitalisation des enfants ainsi qu'au secteur ambulatoire. Les espaces offriront de nouvelles aires de jeux pour les jeunes patients hospitalisés et en ambulatoires, plus proches des chambres. (ats/nxp)