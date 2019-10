Des punaises de lit livrées avec les nouveaux meubles?

«C’est un cauchemar!» répète Laura*. Cette mère de famille se bat depuis plus d’un mois pour débarrasser son appartement de punaises de lit. Sur ses bras, son visage, ses mains, ses jambes et son dos, les nombreuses piqûres ont persisté durant des semaines, quand de nouvelles traces n’apparaissaient pas. Sur le corps de ses filles, âgées de 12 et 4 ans, les mêmes points rouges gonflés.

La cause, selon cette mère de famille: la livraison chez elle de meubles neufs, achetés dans une grande enseigne genevoise. Une armoire, une table à manger, un bureau et de la literie, livrés dans son trois-pièces le samedi 6 septembre, mais surtout un tout nouveau canapé-lit. «Le soir, ma fille aînée et moi avons dormi sur le nouveau canapé, et le lendemain matin, nous étions couvertes de plaques rouges, cela nous démangeait beaucoup! J’ai d’abord cru à une allergie alimentaire.» La nuit suivante, la cadette dort avec elles sur le canapé. Les trois se réveillent avec des piqûres. Dès le dimanche, une médecin des HUG rapporte «une très probable infection familiale par punaises de lit». Les trois dormiront sur deux matelas au sol dans la seule chambre de l’appartement.

«Je suis traumatisée»

Un contrôle effectué le 13 septembre par des chiens spécialisés confirmera que le nouveau canapé et les matelas au sol sont contaminés. Depuis, deux désinfections ont eu lieu dans l’appartement et les deux matelas ont été jetés. Mais que faire des nouveaux meubles? «Ils me dégoûtent! Je veux que le magasin les reprenne! C’est à cause de cela que mon appartement a été contaminé. Je vais très mal psychologiquement depuis! J’ai l’impression que les punaises sont partout.»

Laura se dit «traumatisée» et ne souhaite pas d’échange, mais le remboursement complet du canapé, d’une valeur de 699 francs, ainsi que la prise en charge des frais d’éradication (1552 francs). Une somme «impossible» à payer pour cette famille modeste. Ce que le magasin de meubles refuse de faire tout en exprimant son «empathie» dans un courriel transmis à la rédaction: «Il s’avère impensable que la source de ces nuisibles soit liée à nos articles, s’agissant de meubles neufs et emballés. Il s’agit du seul et unique cas attribué à notre enseigne, sachant que nos équipes procèdent à un important volume de livraisons au quotidien. Nous espérons que cette cliente parviendra rapidement à identifier la source de cette infestation […].» Le magasin précise, par ailleurs, que le canapé-lit livré était soldé mais ne faisait pas partie des meubles d’exposition.

Conseils de la FRC

D’où proviennent ces punaises? D’un appartement voisin qui ne l’aurait pas signalé à la régie? D’un simple hasard de calendrier ou d’une réelle infestation après la livraison? Si cette dernière hypothèse est réelle, quels sont les droits d’un client?

«Dans le cadre d’un contrat de vente, le droit suisse offre un régime de garantie en raison des défauts aux articles 197 et suivants du Code des obligations suisse, explique Valérie Muster, juriste au sein de la Fédération romande des consommateurs. Or la remise d’un meuble neuf avec des punaises de lit constitue un défaut grave de la chose et le vendeur doit en répondre même s’il ignorait l’existence de ce défaut (art. 197 al. 2 CO).»

L’acheteur doit tout d’abord inspecter l’objet dès sa livraison et avertir immédiatement le commerçant lorsqu’un défaut est découvert. Si le professionnel conteste sa responsabilité, il conviendra de demander une expertise du meuble pour attester que les punaises viennent réellement de ce dernier. Si tel est le cas, il faudra impartir un délai au détaillant pour qu’il agisse, à savoir qu’il reprenne son meuble.

La seconde étape consistera à envoyer une lettre de mise en demeure formelle. Lettre dans laquelle le consommateur va décrire le défaut et impartir un délai au vendeur pour que ce dernier agisse. À la suite de la livraison d’un meuble contaminé, l’acheteur pourra le restituer mais aussi récupérer le prix payé. Il pourra en plus demander au magasin le paiement des frais de congélation des autres affaires contaminées.

La juriste indique qu’il faut cependant apporter la preuve que c’est à la suite de la livraison de ce meuble que l’appartement a été infesté. «En outre, tout autre dommage peut aussi être réparé, mais le commerçant pourra s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve qu’il n’a commis aucune faute (art. 208 al. 3 CO).Valérie Muster précise néanmoins que le régime de garantie en raison des défauts ne couvre pas la souffrance psychologique découlant de la contamination.

Comme dans bien des litiges concernant des punaises de lit, le jeu de la patate chaude est de mise. Avec les régies ou les magasins de meubles, le plus difficile reste d’apporter la preuve.

* Nom connu de la rédaction