Des dizaines de chevaux promis à une mort rapide ont été sauvés

Aujourd’hui, l’histoire est belle. Mais la catastrophe a été évitée de peu. Une quarantaine de chevaux en retraite ont échappé à l’euthanasie, voire à l’abattage. Ce sauvetage, on le doit au Refuge de Darwyn et à la bonne entente entre sa directrice, Anouk Thibaud, et une membre active de l’association Mivido, Molly Käser.

Que s’est-il passé au juste? À l’été 2019, Mivido est au plus mal. Son ancienne présidente démissionne brusquement en juillet, laissant une situation désespérée. Financièrement, les comptes sont au rouge. Et les 45 chevaux placés en pension chez des particuliers, des animaux en retraite après avoir passé leurs plus belles années dans des manèges, ne sont pas suivis. Leur avenir s’assombrit.

Darwyn à la rescousse

Molly Käser prend alors les rênes de l’association. «Mais il m’était impossible d’agir seule, d’autant plus que Mivido accusait plus de 200'000 francs de dettes», explique-t-elle. En octobre dernier, elle convoque une assemblée générale extraordinaire, au cours de laquelle les membres votent la radiation de Mivido. Mais que vont devenir les chevaux?

Molly Käser contacte alors le Refuge de Darwyn. Cette association basée à Sézenove vient en aide aux équidés maltraités. «Depuis notre création il y a vingt ans, nous avons recueilli 443 animaux, précise Anouk Thibaud. Aujourd’hui, plus de 300 sont encore en vie, dont 208 placés en familles d’accueil sous contrat. Les autres sont au refuge ou dans neuf antennes avec lesquelles nous collaborons.»

Le prix d'un cheval retraité

Pourtant, accueillir des dizaines de nouveaux pensionnaires n’était pas chose aisée. Car un cheval à la retraite, ça mange, ça demande des soins… et ça coûte, entre 400 et 500 francs par mois au minimum. «En plus, dans les manèges, nos animaux ont été bichonnés, précise Molly Käser. Ils sont habitués aux contacts humains. On ne peut pas les placer n’importe où dans un champ, ils ont besoin d’attention.»

Mais le Refuge de Darwyn ne roule pas non plus sur l’or. Il fonctionne grâce aux dons, aux legs et au soutien de diverses fondations.

Le bonheur retrouvé de «Javotte»

Les deux femmes ne se découragent pas pour autant. «Nous avons approché la fondation qui nous soutenait, soit la Fondation Barbour, poursuit Molly Käser. Elle nous a demandé un projet solide, et nous l’avons trouvé grâce à la collaboration avec Darwyn.» Anouk Thibaud renchérit: «Pour ces chevaux, il n’y avait pas de choix. Soit nous les reprenions, soit ils étaient promis à une mort rapide.»

Cette dernière éventualité a donc été évitée, pour le plus grand bonheur de Javotte. Après avoir été soignée car elle en avait bien besoin, cette alezane de 23 ans coule désormais des jours heureux en pension, comme ses anciens congénères de Mivido.

Pour aider le Refuge de Darwyn et les chevaux de Mivido: www.leschevauxdemivido.com et www.refuge-de-darwyn.ch