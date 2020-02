EasyJet supprime certains vols entre Genève et l'Italie du nord

Du 13 au 31 mars, certains vols entre Genève et l'Italie du Nord seront suspendus, dû au "ralentissement de la demande en raison des inquiétudes liées au Covid-19" et non à une consigne émanant de l'Organisation mondiale de la santé ou des autorités compétentes.

Quatre lignes sont concernées: Genève-Naples, Bâle-Venise, Genève-Venise et Naples-Zurich. Elles sont pour la plupart à fréquence quotidienne multiple. Les voyageurs concernés par ces annulations seront transférés gratuitement sur d'autres vols opérant le opérant le même jour. Ils auront également la possibilité d'être intégralement remboursés.

La compagnie précise en outre qu'aucun vol ne sera annulé avant cette date. Il n'y aura pas de mesures sanitaires supplémentaires pour les vols maintenus.