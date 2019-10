Eric Stauffer adhère au PBD Genève

Contre l'avis de leurs instances nationales, les membres du Parti bourgeois démocratique (PBD) Genève ont accepté l'adhésion d'Eric Stauffer mercredi soir lors d'une assemblée générale extraordinaire. L'ex-président du Mouvement citoyens genevois (MCG) brigue un siège au Conseil national en octobre.

Les instances nationales avaient recommandé au PBD Genève de ne pas accepter l'adhésion d'Eric Stauffer. Or l'ex-fondateur et président du MCG est candidat genevois à l'élection au Conseil national sur la liste PBD/PCD Genève, sous-apparentée à la liste PBD/PCD Suisse qui réunit Thierry Vidonne et André Leitner.

«Statutairement, les sections cantonales sont souveraines en matière d'adhésion. Compte tenu du fait que la campagne électorale avec Eric Stauffer se passe bien, nous avons accepté son adhésion», a expliqué Thierry Vidonne, le président de la section genevoise du PBD. Tout candidat élu siégera de facto au sein du groupe parlementaire du PBD à Berne, a indiqué jeudi la section cantonale, revenant sur une information de la Tribune de Genève.

Elections croisées

Le PBD Genève a aussi admis l'adhésion de l'ex-MCG Pascal Spühler, par ailleurs président du Parti populaire genevois (PPGE) et candidat sur la même liste que M. Stauffer. De leur côté, Thierry Vidonne et André Leitner sont admis comme membres du PPGE. Ces élections croisées visent à montrer le travail commun.

En outre, la section genevoise a avalisé la réintégration de son ex-président Thierry Vidonne à la présidence. Il est désormais coprésident ad interim avec André Leitner.

Désavoué par les instances nationales, M. Vidonne avait abandonné en août la présidence du PBD Genève et démissionné de la vice-présidence nationale. Les deux hommes visent aussi le Conseil des Etats. (ats/nxp)