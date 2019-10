Escort girl tuée: son ami avait placardé son portrait à Genève et à Evian

Du neuf dans l’affaire de l’escort girl tuée au début du mois de septembre dans un appartement à la route de Florissant. Selon nos renseignements, son ami, un Suisse d’origine valaisanne, a placardé des avis de recherche dans les rues de Genève et d’Évian. L’homme, qui était visiblement inquiet pour elle, a appris avec effroi à la fin du mois dernier, que la police avait retrouvé le corps de la malheureuse, brûlée et enterrée à Marin, une localité située entre Évian et Thonon.

Depuis le 25 septembre, deux hommes, arrêtés, se retrouvent suspectés d’avoir assassiné la victime, âgée de 33 ans. L’enquête est menée des deux côtés de la frontière. Défendu par Me Sylvain Zihlmann, le prévenu genevois âgé de 39 ans est en détention provisoire à Champ-Dollon, alors que l’autre prévenu, un Français, âgé de 19 ans, se trouve dans une prison française.

Contactée mardi, la procureure Véronique Denizot, du Parquet d’Annecy, confirme la pose dans les rues d’Évian de ces avis de recherche. L’homme à l’origine de ces affiches n’évolue pas dans le milieu de la prostitution et n’est pas inquiété par l’enquête.

Développement suit