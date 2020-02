Expliquer le sexting aux ados pour éviter ses dérives

Quelles solutions et quelles mesures de prévention?

«Trouver des solutions aux dérives du sexting est compliqué, car une fois que la photo tourne, le mal est fait», explique Yara Barrense-Dias, qui donne pourtant quelques pistes aux victimes, mais aussi aux témoins, souvent complices du harcèlement, passivement ou activement. La priorité, c’est de supprimer le contenu le plus tôt possible de tous les smartphones. «Il ne faut pas hésiter à s’adresser aux réseaux sociaux pour signaler le problème et tenter de stopper la diffusion. Il faut casser la chaîne», insiste la Nyonnaise.



En même temps, elle recommande de chercher de l’aide auprès des amis, de l’école (médiateurs, enseignants, doyen, directeur) et des parents, «bien que les jeunes ont souvent plus de difficulté à parler à leurs parents, par peur de leur jugement moral». La doctorante estime aussi important de parler à la victime, pour la soutenir et la défendre, et non pas pour lui demander d’expliquer son acte ou lui dire qu’elle n’aurait pas dû. Et enfin, à l’auteur·e, qui n’avait pas forcément l’intention de nuire.



Les solutions étant compliquées à mettre en œuvre, Yara Barrense-Dias estime qu’il faut privilégier la prévention, et réorienter le message. «Jusqu’à présent, on s’est braqué sur la pratique du sexting et sur les victimes potentielles. Je pense qu’il faut davantage s’intéresser aux auteurs et aux témoins potentiels, à celles et ceux qui font que le sexting tourne mal. Le message doit aussi porter sur les discours sexistes adressés aux filles.»



Par ailleurs, la doctorante invite les milieux de la prévention à travailler avec les personnes relais, ou ressource, à l’école bien sûr, mais aussi dans les centres d’animation et les maisons de quartier. Et enfin, avec les grands oubliés de la prévention, les parents. «Il peut être difficile d’en parler ouvertement en famille et les parents se sentent très souvent démunis face au monde numérique, constate-t-elle. En collaboration avec Santé Sexuelle Suisse, nous avons créé des fiches Facile à lire et à comprendre (FALC), téléchargeables gratuitement»:

https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/education-sexuelle.