Fournie et colorée, la Marche des Fiertés aurait attiré 35'000 personnes

Des arc-en-ciel dans tous les coins, quelques licornes, un peu de cuir et de bas résilles, mais surtout une foule enthousiaste, jeune, revendicative mais prête à faire la fête. La Marche des Fiertés a rassemblé large, samedi, afin de dire haut et fort que c’en était assez des discriminations et des violences que subissent ceux qui aiment simplement différemment.

Combien étaient-ils au départ de la manifestation, peu avant le Palais Wilson, disséminés dans 57 groupes différents? Plus de 30'000 personnes selon la police auraient pris part à la manifestation.

Le succès est évident. Ils étaient de tous les horizons, de nombreuses familles ont aussi pris part à la marche. «Je voulais que mes filles participent à cette marche pour qu'elles soient sensibilisées à la cause LGBT, témoigne un père de famille venu avec ses deux filles de 5 et 8 ans. Je veux que, plus tard, elles se sentent libres d'être qui elles sont. Qu'elles soient hétéro, homo ou bi.»

Se rendre visible

Avant que la Marche ne s’élance, des orateurs ont rappelé, si besoin était, le pourquoi d’une telle manifestation. «Nous sommes là pour occuper avec notre corps l’espace public, pour nous rendre visible», a scandé Jacopo Ograbek, coprésident de la de Geneva Pride. Et de rappeler qu’un Manifeste a été écrit, rassemblant les revendications des différentes communautés LGBTIQ+. Une première pour la Pride romande!

Maire de la Ville de Genève, Sandrine Salerno a exprimé sa fierté de voir autant de gens se rassembler et marcher pour cette cause. «Ne laissons jamais personne, ni à Genève ni ailleurs, décider de notre orientation sexuelle et de qui on aime!», a-t-elle conclu. La foule s’est ensuite mise tranquillement en mouvement, sous un soleil enfin revenu, longeant les quais en direction du pont du Mont-Blanc. L’arrivée s'est faite au parc des Bastion où la fête s'est poursuivie jusque tard dans la soirée. Le fameux jet d'eau de Genève a été illuminé aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT.

35000 à marcher hier fièrement. #GenevaPride c'était ouf ! ????????

?????????????????????? ????? pic.twitter.com/fnrNW5x67P — Thomas Bétend (@ThomasBetend) 7 juillet 2019

(24 heures)