Fribourg prêt à accueillir une commune bernoise

Canton de Berne Si les citoyens bernois donnent leur aval, la commune de Clavaleyres rejoindra non seulement le canton de Fribourg, mais elle fusionnera avec la commune de Morat. Plus...

Suisse Berne et Fribourg ont conclu un concordat intercantonal sur la modification du territoire de leurs deux cantons en vue de la fusion des communes de Clavaleyres (BE) et Morat (FR). Plus...