Grève des femmes: riche programme à Fribourg

Le programme de la grève nationale des femmes commence à 11h00 à Fribourg par un appel en faveur du mouvement lu sur l'emblématique place Georges-Python. L’action contre l’inégalité salariale se déroulera à partir de 15h24, comme ailleurs à travers la Suisse.

L'appel de fin de matinée sera suivi par un concert du groupe Recovery Syndrome, un collectif fribourgeois d'artistes, suivi d’une vidéo sur le thème de l’écoféminisme à midi à la salle des Ursulines. Le cycle d'orientation (CO) de Jolimont, à Fribourg, accueillera par ailleurs une pièce de théâtre à 12h30.

Le début d’après-midi sera animé notamment par une lecture de la comédienne fribourgeoise Joséphine de Weck et un concert de la violoncelliste genevoise Joëlle Mauris. Ensuite, l’action proprement dite contre l’inégalité salariale se tiendra à 15h24, comme partout en Suisse, suivie d’une prise de parole de femmes paysannes.

La Grisonne Fiona Cavegn chantera ensuite, suivie des associations Poya solidaire, Droit de rester et Coordin’action qui prendront aussi la parole jusqu’à 17h00. Juste après, une deuxième lecture de Joséphine de Weck aura lieu sur la place Georges-Python, suivie de discours politiques et d’une lecture du manifeste à 17h30.

Marche en fin d'après-midi

La marche féministe commencera pour sa part à 18h30. Le cortège parcourra alors un tracé exigeant de 2 kilomètres à travers le centre-ville de Fribourg, accompagné par un petit train touristique pour les enfants. A 19h45, l’hymne de la grève sera chanté, avant la prise de parole du Collectif fribourgeois de la grève.

Plus tard en soirée, d'autres animations de chant et de danse sont prévues. Pour les plus noctambules des participants, une after-party est agendée du côté de Bluefactory, le site de l'ancienne brasserie Cardinal devenue notamment un parc technologique, jusque tard dans la nuit. (ats/nxp)