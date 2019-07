Hold-up de Chavornay: la version des Genevois

«Ils en savent plus»

Avocate de l’ex-gérant de l’Escobar, Me Laurence Piquerez précise que son client conteste toute implication dans ce hold-up: «Il n’était pas en Suisse le jour des faits. Son interpellation repose, à ma connaissance du dossier, uniquement sur les déclarations d’un informateur anonyme. À part le fait qu’il connaît les personnes impliquées, l’accusation ne repose pour l’instant sur rien.» Me Grumbach, l’avocat du deuxième prévenu genevois, ne dit pas autre chose.



Quant au défenseur du troisième prévenu genevois, Me Hervé Dutoit, il révèle que son mandant sous-louait un local à l’ex-gérant de l’Escobar: «Il a été arrêté en raison de ce lien. Il n’a jamais fréquenté les autres prévenus. Les autorités d’enquête pensent qu’il serait intervenu sur le plan logistique et des mises en contact, alors qu’aucun élément de preuve matériel ni personne ne l’implique formellement dans l’organisation, la préparation ou la commission du braquage.»



Pour l’avocat lausannois, «après près d’une année et demie d’enquête, ces soupçons résultent d’imputations de comportement de tiers et de suppositions qui ne constituent pas des soupçons suffisants pouvant justifier un maintien en détention provisoire. Mon client dispose uniquement du passeport suisse. Il a grandi, travaille et vit à Genève avec l’ensemble de sa famille. Il conteste toute implication. Ce braquage est essentiellement le fait de délinquants de la région lyonnaise, avec lesquels il n’a aucun lien.»



Mes Laurent Moreillon et Christoph Loetscher, avocats de l’entreprise de sécurité, ne souhaitent pas apporter de commentaire au sujet du montant du butin. En revanche, s’agissant de l’implication des prévenus incarcérés, ils concluent: «Nous estimons qu’il y a des éléments au dossier laissant présager qu’«ils en savent plus qu’ils n’en disent sur le braquage. À notre sens, leur mise en détention n’a rien de choquant et se justifie dans le souci d’établir la vérité judiciaire et d’éviter tout risque de collusion.»



F.M.