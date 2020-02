Huit idées fausses sur le nouveau coronavirus

1. Le nouveau coronavirus (2019-nCoV ou Covid-19) peut être transmis par les piqûres de moustiques

FAUX

Le nouveau coronavirus est un virus respiratoire qui se propage essentiellement par contact avec une personne infectée, par l'intermédiaire des gouttelettes respiratoires émises lorsqu'une personne, par exemple, tousse ou éternue, ou par l'intermédiaire des gouttelettes de salive ou de sécrétions nasales. À ce jour, il n'existe aucune information ni aucun élément de preuve laissant penser que le 2019-nCov pourrait être transmis par les moustiques. Pour vous protéger, évitez tout contact rapproché avec une personne qui a de la fièvre ou qui tousse, et pratiquez les bons gestes d'hygiène des mains et d'hygiène respiratoire.

2. L'urine des enfants peut protéger contre le nouveau coronavirus

FAUX

L'urine ne tue pas les virus et les bactéries. En fait, l'urine peut contenir des petites quantités de matériel viral ou bactérien. Vous laver les mains avec l'urine d'un enfant ou utiliser cette urine pour frotter les surfaces ne vous protégera pas contre le nouveau coronavirus . Nettoyez-vous souvent les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Nettoyez les surfaces avec de simples désinfectants ménagers.

3. Le temps froid et la neige peuvent tuer le nouveau coronavirus

FAUX

La température normale du corps humain reste aux alentours de 36,5 °C à 37 °C, quels que soient la température ou le temps extérieur. Par conséquent, il n'y a aucune raison de croire que le temps froid peut tuer le nouveau coronavirus ou d'autres agents pathogènes. Le moyen le plus efficace pour vous protéger contre le 2019-nCoV est de vous nettoyer fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon.

4. Le Covid-19 peut être transmis par des objets, tels que les pièces et les billets de banque

FAUX

Des données préliminaires indiquent que le nouveau coronavirus (2019-nCoV) peut survivre sur des surfaces pendant quelques heures ou plus. Il peut arriver qu'un objet soit contaminé par le 2019-nCoV par une personne infectée qui tousse ou éternue ou qui touche l'objet. Avec une bonne hygiène des mains, le risque d'être infecté par le nouveau coronavirus en touchant des objets, notamment des pièces de monnaie, des billets de banque ou des cartes de crédit, est très faible. La meilleure protection consiste à se nettoyer fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon.

Lire aussi: La seule chose qui protège contre les virus – et que tout le monde fait faux

5. Le nouveau coronavirus peut se projeter jusqu'à 8 mètres d'une personne qui tousse ou éternue

FAUX

Les gouttelettes respiratoires se projettent à 1 mètre au maximum d'une personne qui tousse ou éternue. Lorsqu'une personne infectée par le 2019-nCoV tousse ou éternue, le virus est expulsé dans les gouttelettes qui peuvent parcourir une certaine distance à partir de cette personne. Par conséquent, pour vous protéger de n'importe quel virus respiratoire, évitez tout contact rapproché avec une personne qui a de la fièvre ou qui tousse, et nettoyez-vous fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Ces gouttelettes sont trop lourdes pour voyager loin. Une infection pourrait également se déclarer si vous vous touchez les yeux, la bouche ou le nez après avoir été en contact avec une surface contaminée. Protégez-vous en vous nettoyant les mains fréquemment avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon.

6. Les sèche-mains sont efficaces pour tuer le coronavirus.

FAUX

Les sèche-mains ne sont pas efficaces pour tuer le 2019-nCoV. Pour vous protéger contre le nouveau coronavirus, vous devez vous nettoyer fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. Une fois que vos mains sont propres, vous devez les sécher soigneusement à l’aide de serviettes en papier ou d’un séchoir à air chaud.

7. Recevoir une lettre ou un colis de Chine est dangereux

FAUX

C’est sans danger. Les personnes qui reçoivent des colis en provenance de Chine ne risquent pas de contracter le nouveau coronavirus. D’après des analyses antérieures, nous savons que les coronavirus ne survivent pas longtemps sur des objets, tels que des lettres ou des colis.

Lire aussi: Tout ce qu’il faut savoir sur l'épidémie de coronavirus

8. Les antibiotiques sont efficaces pour prévenir et traiter l'infection par le nouveau coronavirus

FAUX

Non, les antibiotiques n’agissent pas contre les virus, mais seulement contre les bactéries. Le nouveau coronavirus (2019-nCoV) est un virus et, par conséquent, les antibiotiques ne doivent pas être utilisés comme moyen de prévention ou de traitement. Cependant, si vous êtes hospitalisé pour une infection par le 2019-nCoV, vous pouvez recevoir des antibiotiques car une co-infection bactérienne est possible.

Source: site OMS