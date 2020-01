Des huîtres et des moules françaises sur liste noire

Alerte aux norovirus d'huîtres et de moules en France... et à la gastro-entérite en Suisse. Après la détection récente de ces virus dans trois zones de production, notamment près du Mont-Saint-Michel, les importateurs en Suisse ont averti les détaillants et les restaurants auxquels ils avaient livré ces produits. Les moules et les huîtres en question sont désormais retirées du marché. Surtout, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) recommande à la population de ne pas consommer les produits concernés qui seraient encore disponibles.

En Suisse romande, des filiales des magasins Migros (Genève), Aligro, Coop et Manor (Lausanne) sont touchées. Un cas de contamination a récemment défrayé la chronique, lors du repas de Noël du Centre patronal dans un établissement lausannois. Une trentaine de convives étaient tombés malades après avoir mangé des huîtres suspectes.

Fortes diarrhées

Les norovirus provoquent de fortes diarrhées et des vomissements, rappelle l'OSAV. «Les premiers symptômes de maladie apparaissent en général après un temps d'incubation de 12 à 48 heures. Ils sont souvent accompagnés de douleurs abdominales et musculaires, ainsi que de maux de tête.»

Par ailleurs, ils sont très infectieux. La transmission peut se faire par voie orale, par contact avec la peau ou avec des objets (comme des poignées de porte) ou encore par inhalation de gouttelettes en suspension dans l'air. D'où la nécessité de respecter une bonne hygiène des mains.