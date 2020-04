Dès jeudi, on pourra faire son marché en ville de Genève

Le virus n’aura pas eu la peau des marchés. Pas tout à fait. Dès jeudi, 8 heures tapantes, il sera possible de remplir son cabas de fruits et légumes à Plainpalais. La Ville de Genève a annoncé hier la réouverture de stands alimentaires sur la plaine ainsi que sur la place de la Navigation aux Pâquis. Ils seront ouverts du mardi au samedi, du matin jusqu’à 19 heures (18 heures le samedi).

De marché, pourtant, on ne parle pas. La Confédération les a bannis à la mi-mars pour lutter contre la propagation du Covid-19. En revanche, elle n’a pas interdit les stands alimentaires. La Ville de Genève a profité de cette subtile nuance, aussi fragile qu’un étal de primeurs. Il lui a fallu trouver la bonne formule.

À Plainpalais, il n’y aura donc que onze stands (un seul à la Navigation). Ils seront disposés sur le pourtour de la plaine, distants de 70 mètres. Chacun des étals sera clôturé, ne laissant accès qu’à deux clients. Ceux-ci ne pourront pas toucher les produits, qui seront apportés par le marchand sur une table ad hoc. Tout autour, des barrières Vauban canaliseront les chalands de sorte à respecter la «distance sociale».

On n’y trouvera que des produits alimentaires. «Toute dégustation sera interdite et les plats cuisinés seront prohibés», précise la Ville de Genève. L’offre pourrait s’étendre aux fleurs et aux plantons quand ils seront autorisés à la vente.

«Ces conditions sont plus strictes que dans les supermarchés, souligne Janine Truffer, la responsable des marchés au Service de l’espace public de la Ville. Et les marchands qui ne respectent pas les consignes seront écartés sur-le-champ.»

Malgré ce dispositif, ne court-on pas le risque de voir des gens acheter leur pique-nique et faire ripaille en nombre sur la plaine? «Les bancs et les tables seront condamnés, poursuit Janine Truffer. Nous avons mobilisé nos contrôleurs des marchés ainsi que des pompiers volontaires pour empêcher les rassemblements.»

Guillaume Barazzone se veut aussi rassurant. «Il ne s’agit pas de créer un lieu de rencontre, mais de laisser les producteurs locaux écouler leur marchandise, assure le conseiller administratif. Il n’y aura pas d’appel d’air pour des rassemblements.»

Ce dispositif n’a pas obtenu tout de suite son feu vert. Quatre formules ont été soumises au médecin cantonal. La première prévoyait des stands espacés de 6mètres à peine, ce qui a été jugé nettement insuffisant. L’ordonnance fédérale admettant un stand par place, il a aussi fallu expliquer à Berne que Plainpalais était une vaste plaine.

Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale de l’Université de Genève, qui avait réagi avec réticence au premier projet de la Ville, est aujourd’hui favorable à ce dispositif. «Les conditions ont été renforcées, je ne suis pas choqué. C’est avec de telles solutions pragmatiques que nous pourrons sortir progressivement du confinement.»

Willy Cretegny, président de l’Association des marchés, se réjouit que la situation se débloque. «Il n’en reste pas moins que les supermarchés profitent de conditions plus favorables que les producteurs locaux.» Les onze places seront accordées aux marchands selon un tournus. «Cela va être la foire d’empoigne. Et comment voulez-vous gérer un stock en sachant que vous ne pourrez venir vendre qu’une fois par semaine?»