Jugé pour avoir aidé une aînée à suivre son mari dans la mort

«Si c’était à refaire, je le referais. Je ne me voyais pas me laver les mains face à cette situation, laisser cette femme dans la détresse et apprendre quelques jours plus tard qu’elle avait mis fin à ses jours en sautant dans le vide.» Le propos est celui de Pierre Beck, médecin à la retraite et vice-président d’Exit en Suisse romande. En avril 2017, il a accompagné une octogénaire genevoise qui voulait mettre fin à ses jours et partir en même temps que son époux mourant. Cette femme ne souffrait pas d’une maladie gravement invalidante, mais la perspective de devenir veuve lui était insupportable. Après une enquête, le Ministère public genevois a condamné le Dr Beck à une peine pécuniaire. Ce dernier a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux. Il sera jugé lundi prochain.

L’histoire de ces retraités genevois, c’est Pierre Beck qui la raconte. Il les a rencontrés un an et demi avant leur décès. Il décrit des personnes cultivées et autonomes. Et surtout un couple fusionnel, qui s’était rencontré à l’adolescence. Cette femme et cet homme, qui n’ont pas eu d’enfants, ont tout partagé, de leur profession d’architecte à leur passion des voyages. Ils avaient un pacte, celui de ne pas partir séparément. Ils l’ont exposé au médecin, qui leur a recommandé d’aller notifier ce désir auprès d’un notaire.

L’état de santé du mari s’est détérioré. Avec son épouse, il a effectué un dernier voyage sur les bords de la Volga. Avant de délivrer son ordonnance, Pierre Beck leur a demandé de refaire tous les documents médicaux pour s’assurer de leur discernement. Il a discuté avec l’épouse de la possibilité de continuer sa vie dans son appartement ou d’aller dans un établissement pour personnes âgées. Pour elle, c’était exclu. À la dernière minute, il a encore demandé aux retraités s’ils avaient changé d’avis. Après qu’ils se sont endormis dans leur lit, la police et le médecin légiste ont été avertis.

Quelques jours avant son procès, Pierre Beck reste droit dans ses bottes. Pas question, pour lui, de fausser la réalité. «Avec cet accompagnement, j’étais un peu à côté des critères actuels d’Exit pour accorder l’assistance au suicide. La souffrance existentielle n’en fait pas encore partie. Pour moi, elle était cependant évidente. Et vu l’âge de la patiente, je pensais que ce serait admis.» Le médecin insiste sur le fait que cette femme était déterminée à mettre fin à ses jours. «Elle a dit que si nous ne pouvions pas l’aider, elle agirait seule. J’étais certain qu’elle le ferait et il fallait éviter un suicide violent.»

Prescription dénoncée

Le Ministère public genevois ne partage pas cet avis. Certes, l’article 115 du Code pénal ne punit pas le suicide assisté s’il n’y a pas de mobile égoïste, ce qui est le cas ici. Mais le parquet reproche au Dr Beck de ne pas avoir respecté une autre législation: la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, selon laquelle un médecin doit respecter les règles reconnues par les sciences pharmaceutiques et médicales lors de la prescription de médicaments.

Le parquet s’appuie sur les directives sur le suicide assisté édictées par l’Association suisse des sciences médicales (ASSM). Jusqu’à l’an dernier, elles stipulaient que le patient devait être capable de discernement et la fin de vie proche. Depuis, l’ASSM les a modifiées pour que l’accompagnement soit possible si les symptômes de la maladie ou les limitations fonctionnelles du patient lui causent une souffrance qu’il juge insupportable. La Fédération des médecins suisses a refusé cet assouplissement et des discussions ont lieu actuellement.

Quoi qu’il en soit, le Ministère public estime que, dans un cas comme dans l’autre, Pierre Beck est hors des clous: la souffrance insupportable n’est pas établie, puisqu’on parle d’une souffrance à venir; et puis, elle n’est pas liée à une maladie ou à une limitation fonctionnelle. Pierre Beck n’aurait donc pas respecté les règles déontologiques de la médecine. Et même si ces directives n’ont pas valeur légale, le parquet considère que la législation réserve la prescription de pentobarbital – la substance utilisée dans ces cas – aux personnes en fin de vie et atteintes dans leur santé.