La justice genevoise convoque Dieudonné pour le 4 février

Absent et non excusé, c’est en ces termes que le Ministère public a constaté que Dieudonné n’a pas fait le déplacement ce matin à Genève. Selon nos renseignements, le premier procureur Stéphane Grodecki, qui l’avait convoqué ce matin pour 9h, a donc remis à l’avocat de l’humoriste un mandat de comparution pour le 4 février prochain.

Une deuxième étape est prévue le 5 mars avec l’audition d’un homme qui a assisté l’an dernier à un des deux spectacles, à Genève et à Nyon, dans lesquels le polémiste aurait prononcé des propos négationnistes.

Rappelons que jeudi l’avocat de l’artiste a révélé sur tdg.ch que son mandant ne pouvait venir à Genève ce vendredi en raison d’un spectacle à Bergerac (sud-ouest de la France). Le pénaliste a dans la foulée envoyé des dates au Ministère public.

Dans la plainte, le prévenu est accusé de violation de la norme antiraciste (article 261 bis du Code pénal) mais aussi de diffamation et injures notamment à l’encontre de la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (Cicad). «Nous ne sommes partie plaignante que sur ces deux derniers volets, explique Me Philippe Grumbach, avocat de la Cicad. Pour le 261 bis, nous ne sommes que dénonciateur et nous ne pouvons qu’assister aux audiences sur ce point sans pouvoir poser de questions. C’est une lacune regrettable du Code de procédure pénale.»

Quid des injures dénoncées par la Cicad? Elles figurent notamment dans une vidéo postée sur Youtube dans laquelle Dieudonné aurait déclaré au sujet du secrétaire général de la Cicad, Johanne Gurfinkiel: «On sent qu’il porte l’héritage de ces négriers juifs qui, pendant des siècles, ont déporté des hommes comme moi et je pense qu’il considère que nous ne sommes pas des êtres humains et que nous sommes des animaux avec un visage humain. [...] C’est un menteur, c’est un raciste.»

Développement suit